Hoßmang bis 2019 gebunden Budissa zieht die Option zur Vertragsverlängerung. Das Spiel in Neustrelitz ist abgesagt, dafür wird gegen Neugersdorf getestet.

Das war die Entscheidung im Hinspiel zwischen Budissa und Neustrelitz. Jonas Krautschick (Mitte) köpfte in der 72. Minute den 1:0-Siegtreffer. Auf das erneute Duell müssen beide Vereine allerdings noch warten. Das Sonntag-Spiel wurde abgesagt. © Torsten Zettl

Bautzen. Es geht wieder los. Am kommenden Wochenende stehen in der Fußball-Regionalliga Nordost die ersten Punktspiele in diesem Jahr an. Insgesamt fünf Nachholspiele waren vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) angesetzt worden. Bereits am Mittwoch wurde allerdings die Partie der FSV Budissa Bautzen (10.) beim Tabellen-16. in Neustrelitz abgesagt. Einen Tag später fiel die Sonnabend-Begegnung des FC Oberlausitz Neugersdorf (13.) gegen den VfB Auerbach (15.) den Witterungsbedingungen zum Opfer.

Kurios: Vor Bekanntgabe der Nachholtermine durch den NOFV hatten beide Vereine ein Testspiel vereinbart, da die beiden Punktspielderbys in der Regionalliga bereits gespielt wurden (0:3, 3:0). Nun wurde der Termin wieder aktiviert. Am Sonnabend um 14 Uhr wird das Freundschaftsspiel im Humboldthain angepfiffen. Die ungewöhnlich frühe Absage der Neustrelitzer wirft einige Fragen auf, zumal die TSG am Mittwoch auf dem heimischen Kunstrasenplatz im Harbig-Stadion gegen den Torgelower FC Greif getestet wurde (1:1).

Auf dem Kunstrasen sollte am Sonntag auch die Regionalligapartie ausgetragen werden. Auf SZ-Anfrage gab es vom NOFV-Spielleiter Wilfried Riemer diese Auskunft: „Aufgrund eines Risses im Belag an der Seitenlinie steht der Kunstrasenplatz am Sonntag nicht zur Verfügung.“ Für die Bautzener geht es nun am 4. Februar weiter. Dann wird der souveräne und noch ungeschlagene Spitzenreiter FC Energie Cottbus im Stadion Müllerwiese erwartet.

Gütschow beobachtet Cottbus

Die Lausitzer bestreiten am Sonntag ihre Nachholpartie bei der BSG Chemie Leipzig. Für Budissa-Coach Torsten Gütschow eine willkommene Gelegenheit, den Tabellenführer noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Zudem gastieren die Spreestädter am 11. Februar selbst im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark.

Verlassen haben die FSV Budissa bekanntlich Torhüter Marek Große (VfR Garching) und der zum Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV gewechselte Daniel Hänsch. Auf Neuzugänge hat der Verein in der Winterpause verzichten. „Wir vertrauen dem aktuellen Kader“, sagt Sportchef Martin Kolan, der sich dennoch freuen durfte. Anfang der Woche teilte die Vereinsführung mit, dass Martin Hoßmang auch 2018/19 die Fußballschuhe für Budissa schnüren wird. Der Verein zog die Option für eine Verlängerung des Kontraktes.

Im Januar 2013 war „Hossi“ aus Plauen gekommen und zählt seit dieser Zeit zu den Leistungsträgern der FSV. Kolan selbst wird auch wieder aktiv sein und zukünftig für den SV Oberland Spree kicken. Der Tabellensechste der Landesklasse wird vom ehemaligen Budissa-Keeper Stefan Richter trainiert. „Das geht natürlich nur, wenn sich die Termine nicht mit Budissa überschneiden. Mal sehen, wie viele Partien bis zum Saisonende zusammenkommen“, sagt Kolan zu seinen Plänen.

Die Neugersdorfer, die in der aktuellen Regionalliga-Tabelle einen Punkt hinter Bautzen platziert sind, präsentieren vier Neuzugänge: Antonin Rosa (Vysocina Jihlava), Jan Stohanzl (FC MAS Taborsko), Dimitrios Komnos (VFC Plauen), Torhüter Samuel Aubele (TuS Erndtebrück) und Chris Löwe (Dynamo/A-Junioren). Verlassen haben den FCO die Routiniers Jan Penc (Ziel unbekannt) und Lubos Loucka, der Co-Trainer der U 21 von Dukla Prag wird. Mittelfeldspieler Can Sakar ist zum Liga-Kontrahenten Viktoria Berlin gewechselt. Der 20-jährige Deutsch-Franzose war bereits im Nachwuchsbereich der Viktoria am Ball. Später spielte er im Nachwuchsbereich für Hertha BSC, Borussia Dortmund und Union Berlin.

