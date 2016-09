„Hossi“ nur Zuschauer in Cottbus Budissa gastiert am Sonntag im Stadion der Freundschaft, aber der 30-Jährige ist gesperrt. Das Familientreffen steigt trotzdem.

Immer mit viel Power für Budissa unterwegs: Martin Hoßmang. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Mit vier Spielen am Freitagabend wird der 8. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost eröffnet. Im Mittelpunkt steht dabei ohne Zweifel das Duell zwischen dem Tabellenzweiten Hertha BSC II (schon 16 Punkte auf dem Konto) und Spitzenreiter FC Carl Zeiss Jena, der bisher alle sieben Saisonpartien gewann.

Die FSV Budissa Bautzen (15.) ist am Sonntag beim Drittliga-Absteiger FC Energie Cottbus (6.) zu Gast. Die Begegnung wird erst um 14.05 Uhr angepfiffen, da eine TV-Liveübertragung vorgesehen ist. Schiedsrichter im Stadion der Freundschaft wird Lasse Koslowski sein. Der 29 Jahre alte Berliner pfiff in dieser Saison sein erstes Zweitligaspiel, kann zudem auf 22 Drittliga-Einsätze verweisen.

Die Lausitzer sind nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten in der neuen Liga angekommen. Zuletzt gab es einen souveränen 4:0-Erfolg in Auerbach. Dagegen wurde Budissas Aufholjagd gegen die Hertha-Bubis am vergangenen Sonntag nicht belohnt (2:3). Einer, der sich im Bautzener Team ganz besonders auf das Spiel in Cottbus gefreut hatte, ist Martin Hoßmang. Schließlich absolvierte der 30-Jährige seine ersten Männerjahre beim FC Energie und stiegt 2007 mit der U23 unter Trainer Thomas Köhler sogar in die Regionalliga auf. „Ich hätte es nie für möglich gehalten, überhaupt einmal gegen Energie um Punkte zu spielen“, sagte er vor zwei Wochen. Doch nun wird nichts daraus. Schiedsrichter Steven Greif (Westhausen) machte ihm am vergangenen Sonntag einen Strich durch die Rechnung und zeigte ihm im Heimspiel gegen Herthas Bundesliga-Reserve in der 69. Minute die Gelb-Rot Karte.

Normalerweise sind derartige Spiele bei Hoßmangs immer ein Grund für ein Familientreffen. Und obwohl Martin schweren Herzens nur als Zaungast in die Lausitz reist, wird das auch am Sonntag nicht anders sein. Opa Manfred wird ebenso vor Ort sein, wie Onkel Stefan Hoßmang. Der spielt als Trainer mit dem SV Zeißig (Spitzenreiter der Kreisoberliga) bereits am Sonnabend. Martins Vater Thomas Hoßmang, einst selbst Spieler und Trainer bei Energie, wird natürlich auch auf der Tribüne sitzen. Der Nachwuchschef des 1. FC Magdeburg spielt mit seinen A-Junioren in der Regionalliga Nordost ebenfalls schon am Sonnabend. „Ist doch selbstverständlich, dass ich mir so ein Spiel nicht entgehen lasse, schließlich habe ich zu beiden Vereinen eine Beziehung.“ Von März 2009 bis April 2011 saß Thomas Hoßmang bei Budissa auf dem Trainerstuhl.

Piplica übernimmt in Nordhausen

Nach drei Niederlagen in Folge hat der FSV Wacker Nordhausen seinen erst in der Sommerpause verpflichteten Trainer Joe Albersinger beurlaubt. Nur neun Punkte nach sieben Spielen waren viel zu wenig für den Aufstiegsaspiranten, der rund zwei Millionen Euro in seinen Kader investiert haben soll. Wackers Sportchef Maurizio Gaudino berief den ehemaligen Bundesliga-Torhüter Tomislav Piplica (247 Erst- und Zweitligaspiele für Cottbus) zum Interimscoach. Co-Trainer bleibt der gebürtige Sebnitzer Martin Hauswald, der in der Vorsaison noch der „Chef“ war.

