Hospizdienst gut angenommen

Als der Hospizdienst vor 20 Jahren gegründet wurde, war das Thema Sterben mehr ein Tabuthema in der Bevölkerung. Wie sich das geändert hat, darüber sprach die SZ mit Renate Diener, Koordinatorin des Hospizdienstes der Diakonie Bautzen.

Frau Diener, zum Jubiläum haben Sie das Thema „Humor in der Sterbebegleitung“ gewählt. Ist es denn wirklich ein Thema zum Lachen?

Das Thema an sich ist ein sehr ernstes. Aber wir haben uns einen Gast geholt, der uns gezeigt hat, dass man das Sterben auch aus einer anderen Sicht betrachten kann. So hilft es dem schwer kranken oder sterbenden Menschen genauso, noch einmal herzlich lachen zu können, wie den Angehörigen. Man erinnert sich dann an diese schönen Momente. Humor kann also eine Art Strategie sein, mit dem Tod umgehen zu lernen. Das war schon interessant.

Wenn Sie jetzt über solche Themen sprechen können, hat sich doch sicher einiges in den vergangenen Jahren verändert, oder?

Ja, das stimmt. Wir haben zu Beginn viel um Aufmerksamkeit bitten müssen. Das Thema Sterben und Tod wurde selten öffentlich diskutiert. Jetzt ist es so, dass unsere Arbeit als zusätzliches Angebot zur ärztlichen und pflegerischen Versorgung oder auch der Betreuung der Menschen im Umgang mit Trauer angesehen wird. Wir haben ein gutes Netzwerk aufgebaut, schließen Kooperationsverträge mit Krankenhäusern oder Pflegeheimen ab. Gerade seit dem neuen Hospiz- und Palliativgesetz gibt es mehr Klarheit über die Zusammenarbeit. Wir wünschen uns, dass sich das auch weiter auf eine positive finanzielle Förderung durch die Landesdirektion auswirkt.

Apropos Finanzen. Die Angebote für die Bürger sind ja kostenlos. Wie finanzieren Sie sich?

Viele Dinge werden über die Krankenkassen abgerechnet, außerdem über Förderung vom Freistaat, dem Landkreis und der Bürgerstiftung Dresden. Dennoch sind wir weiter auf Spenden angewiesen. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Benefizkonzert. Dieses Mal am 16. November in der Kirche Göda.

Wo hat sich Ihre Arbeit verändert?

Haben wir zu Anfang nur die Begleitung schwer kranker, sterbender und trauernder Menschen angeboten, sind es jetzt zusätzlich die Angebote der Palliativ-Beratung und Vernetzung. Also haben wir hier eher in kurzer Zeit eine sehr intensive Begleitung der Sterbenden und ihrer Angehörigen. Hier brauchen wir auch Zeit zur Reflexion für die Ehrenamtlichen.

Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer für die Sterbebegleitung ist von 15 auf 80 gestiegen. Hat das auch mit den Kursen zu tun, die Sie anbieten?

Den Kurs „Sterbende begleiten lernen“ bieten wir in jedem Jahr an. Der nächste ab dem 27. September ist wieder ausgebucht. Nicht jeder, der ihn besucht, wird später Helfer im Hospizdienst. Der Kurs ist auch Weiterbildung in medizinischen Berufen oder einfach nur für Interessenten, die sich rechtzeitig mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Durch die Zahl der ehrenamtlichen Helfer können wir aber wohnortnah unsere Angebote unterbreiten. Wir haben neben Bautzen auch eine Zweigstelle in Bischofswerda und Gruppen in Weißenberg und Wilthen.

Ein Ausblick nach vorn?

Wir können im nächsten Jahr noch jemanden einstellen. Grund ist vor allem die Zunahme der Beratungen.

Gespräch: Kerstin Fiedler

