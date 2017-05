Hospizbau kann starten Der erste Spatenstich ist vollzogen. Bis die Bagger anrollen, vergehen allerdings noch knapp vier Wochen.

Karin Finger (von links), Jürgen Vogel, Frank und Alexandra Lohse, Mathias Kretschmer, Holger Frost, Torsten Brus, Markus Janasek und Diana Fischer beim ersten Spatenstich für das Hospiz Leisnig. © André Braun

Frohe Gesichter beim ersten Spatenstich für das Hospiz des Vereins Lebenszeit auf dem Grundstück am Hasenberg in Leisnig. Mathias Kretschmer, Geschäftsführer der Hospiz Lebenszeit gGmbH, spricht aus, was die Beteiligten denken. „Wir sind überwältigt, dass wir hier stehen und den Startschuss zum Bau des Hospizes geben können“, sagt Kretschmer. Vor Kurzem sei die Gemeinnützigkeit der GmbH bestätigt worden. „In den nächsten Tagen werden wir ein Konto eröffnen und sind dann auch handlungsfähig“, so Kretschmer.

Infos und Spenden zurück 1 von 2 weiter Spenden für das Hospiz nimmt der Verein Lebenszeit auf seinem Konto bei der VR-Bank Mittelsachsen entgegen: IBAN 6686 0654 6841 5001 8027. Spenden sind für Ausstattung, zum Beispiel über eine Zimmer-Patenschaft, aber auch für den Betrag nötig, den die Krankenkassen nicht trägt. Das sind fünf Prozent der Kosten pro Hospizplatz. Kontakt: info@lebenszeit-ev.de, Sprechstunde mittwochs von 10 bis 12 Uhr, Chemnitzer Str. 18, Leisnig.

Der Spatenstich ist der offizielle Auftakt. Bis zum „scharfen Start“ vergehen allerdings noch knapp vier Wochen. Wie Markus Janasek von der gleichnamigen Baufirma erklärt, müssen erst die Brandschutzprüfung sowie weitere Vorbereitungen abgeschlossen sein, ehe die Bagger anrollen. „Baubeginn ist am 12. Juni“, sagte Janasek. Danach werden etwa zwei Wochen für Erdarbeiten benötigt, ehe das Fundament für das Hospizgebäude gesetzt werden kann. „Wir hoffen, dass wir Ende dieses Jahres fertig sind“, sagt Investor Frank Lohse.

Bis dahin – und auch danach – sammelt der Verein Lebenszeit Spenden. Beim vierten Spendenmarathon Ende April sind 5 106,72 Euro gesammelt worden. Auch Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann (CDU) sowie ihr persönlicher Referent liefen bei dem Lauf jeweils 22 Runden. Klar, dass sie auch beim ersten Spatenstich vorbeischaute. Karin Finger hat den Spendenlauf gemeinsam mit Jule Flohr organisiert. Sie findet das Anliegen des Vereins Lebenszeit gut und will Mitglied werden.

