Hospiz soll am 24. März öffnen In reichlich zwei Monaten wird es in den Räumen am Hasenberg ganz anders aussehen. Jetzt läuft dort noch der Innenausbau.

Am Leisniger Hasenberg entsteht ein Hospiz, das zwölf Gäste aufnehmen kann. © Dietmar Thomas

Leisnig. Als Ansporn für Handwerker und die Mitglieder des Hospizvereins Lebenszeit gibt es nun einen Eröffnungstermin für das Hospiz am Hasenberg. „Wir planen jetzt, am 24. März zu öffnen“, sagt Diana Fischer, die Vorsitzende des Vereins.

Damit sich alle Neugierigen den Baustand anschauen können, lädt sie für den 3. Februar zum Winterfeuer auf das Neubaugelände ein. Dann dürfen sich die Besucher am Feuer wärmen und schon einen Blick in die Räume werfen. Die Gästezimmer sollen bis dahin so weit hergerichtet sein, dass die Besucher einen Einblick bekommen, wie die Bewohner leben werden. Die ersten Bäder hatten die Fliesenleger schon im Dezember gefliest. Diese Arbeiten laufen im Moment noch, wie Bauherr Frank Lohse dem Döbelner Anzeiger sagt. Auch die Maler seien gerade auf der Baustelle. Noch vor dem Jahreswechsel waren die Fußbodenheizung installiert und der Estrich verlegt worden.

Das Hospiz kann zwölf Gäste aufnehmen. 16 Pflegefach- und drei Pflegehilfskräfte, die die Lebenszeit gGmbH als Betreiber einstellt, sollen später – unterstützt durch ehrenamtliche Helfer – in dem Haus tätig sein. (DA/sig)

Winterfeuer am Hospiz Lebenszeit, Am Hasenberg 9, in Leisnig: 3. Februar ab 17 Uhr.

