Hortkinder sollen ins Gemeindezentrum ziehen Bisher betreut der Hort Räckelwitz auch Nebelschützer Kinder. Nun wird der Platz knapp.

Nebelschütz will die früheren Ausstellungsräume im Gemeindezentrum zum Hort umfunktionieren. Auf etwa 180 Quadratmetern sollen drei Gruppenräume und Sanitäranlagen entstehen. © Matthias Schumann

Eigentlich ist es eine erfreuliche Tatsache. Auch in den sorbischen Gemeinden werden immer mehr Kinder geboren. Damit steigt die Nachfrage an Kita- und Hortplätzen. Das stellt Nebelschütz jetzt allerdings vor ein Problem. In der Gemeinde gibt es zwar eine tolle, neu gebaute Kindertagesstätte, aber keine Hortplätze. Bisher besuchten die Nebelschützer Erst- bis Viertklässler nicht nur die Räckelwitzer Grundschule, sondern auch den dortigen Hort.

Doch damit ist nun Schluss. Nach einem Vierteljahrhundert schränkt die Nachbargemeinde Räckelwitz ihre Dienstleistung in Sachen Hort ein. Nicht etwa aus bösem Willen, sondern aus Kapazitätsgründen. Mehrfach musste Räckelwitz beim Landesjugendamt eine neue Betriebserlaubnis beantragen, weil die Zahl der Hortkinder stieg. Früher wurden 40 Mädchen und Jungen betreut, inzwischen sind es 85. Im kommenden Schuljahr würden noch mehr Plätze gebraucht. Eine weitere Expansion ist aber nicht möglich, schrieb der Räckelwitzer Bürgermeister Franz Brußk seinem Amtskollegen Thomas Zschornak. Nebelschütz muss handeln.

Mehrere Varianten diskutiert

Das Thema Hort beschäftige die Gemeinde schon eine Weile, so der Nebelschützer Bürgermeister. „Wir haben schon vor einem Jahr überlegt, eigene Hortplätze zu schaffen.“ Nun brauche man eine schnelle Lösung. Nachdem mehrere Standortvarianten diskutiert wurden, sei nun eine Entscheidung gefallen, sagt Thomas Zschornack. Die Gemeinde wird die ehemaligen Ausstellungsräume im Gemeindezentrum zum Hort ausbauen. Auf etwa 180 Quadratmetern sollen drei Gruppenräume und Sanitäranlagen entstehen. „Wir sind gerade dabei, den Bauantrag zu stellen.“

Finanziert werden soll das Vorhaben mit Fördermitteln aus dem EU-Programm Leader. Baubeginn soll Anfang nächsten Jahres sein. Als das Gemeindezentrum vor 15 Jahren entstand, sollten in dem Bereich einmal Ferienwohnungen geschaffen werden, erinnert sich der Bürgermeister. Nun sind die Nebelschützer froh, die Räume zum Hort umfunktionieren zu können.

Allerdings braucht die Gemeinde eine Zwischenlösung. Denn ab dem kommenden Schuljahr müssen die ersten Hortkinder in Nebelschütz betreut werden. Man wolle zunächst die Erstklässler unterbringen, so der Bürgermeister. Deshalb hat die Gemeinde gemeinsam mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen (CSB) als Kita-Träger beim Landesjugendamt beantragt, für ein Jahr die 15 Plätze in die Kindereinrichtung zu integrieren. Auf den Bescheid warte man allerdings noch. Wenn er eingetroffen ist, wird auch die erste Elternversammlung stattfinden.

Beim Hortbau soll es übrigens nicht bleiben. Die Nebelschützer wollen in den nächsten Jahren auch eine eigene Grundschule bauen. Auch die soll im Dorfzentrum entstehen. So der Konsens der dafür gegründeten Arbeitsgruppe, die Montag erstmals tagte.

