Hortkinder ringen Ringer nieder Der SV Grün-Weiß Weißwasser stellt die Zweikampf-Sportart in den Schulen des Landkreises vor.

Viel Spaß hatten die Hortkinder in Sagar, als sie mit einem waschechten Ringer des SV Grün-Weiß auf die Matte durften. Foto: Guido Paulig

Unter dem Motto „Fairplay im Sport“ waren Mitglieder des Weißwasseraner Traditionsvereins SV Grün-Weiß seit Beginn der Herbstferien in den Schulen des Landkreises unterwegs. Ziel dabei war es, den Schülern und Lehrkräften den Zweikampfsport Ringen näherzubringen und die Angst davor zu nehmen. Auch der Fairplaygedanke stand dabei im Vordergrund. Den Schülern wurde vermittelt, dass Konflikte auch auf faire und sachliche Art gelöst werden können. Auch die Hemmungen beim „Kampf“ mit dem anderen Geschlecht sollten dabei genommen werden.

An insgesamt 16 Tagen tourte das Team um Arnd Panoscha durch 13 Schulen des Landkreises. Insgesamt nahmen an diesem Angebot 650 Schüler aller Klassenstufen teil. Nach anfänglicher Skepsis entwickelten sich diese Sportstunden dann zu einer gelungenen und freudvollen Abwechslung zum normalen Unterricht. Mit Feuereifer waren die meisten Schüler dabei und die Stunden konnten am Ende nicht lang genug sein. In einer vereinfachten Form des Ringkampfes maßen die Teilnehmer ihre Kräfte auf der mitgebrachten Matte. Auch die anwesenden Lehrkräfte zeigten sich vom Enthusiasmus ihrer Schüler überrascht und legten ihre teilweise vorhandenen Vorurteile gegenüber dem Kampfsport ab. An einigen Schulen ist die Weiterführung im normalen Schulsport geplant. Teilnehmer waren die Grundschulen aus Weißwasser, Sagar, Schleife und Boxberg, die Freie Schule Boxberg, die Oberschulen Weißwasser, Krauschwitz und Boxberg sowie das Gymnasium in Weißwasser.

Auch für den SV Grün-Weiß entwickelte sich dieses Projekt positiv. Inzwischen nahmen doch einige Kinder (besonders Mädchen) das Angebot eines Schnuppertrainings im Verein an. Ziel ist es nun, diese Kinder ebenfalls beim Sport im Verein zu halten und ihnen die Werte einer sinnvollen Freizeitgestaltung weiter näherzubringen. Dem gegenüber standen nicht unerhebliche Kosten, die dem Verein für die sechswöchige Aktion entstanden. Als Fazit stellten die Verantwortlichen dennoch fest, das sich der erhebliche Aufwand, welcher nur auf ehrenamtlicher Basis verlief, durchaus gelohnt hat. Die Freude und der Spaß der Schüler waren ein Lohn für die Mühen.

Schulen, die Interesse an dieser Veranstaltung zeigen, werden gebeten, sich an den Geschäftsführer des

SV Grün-Weiß Weißwasser, Arnd Panoscha, zu wenden:

gw-wsw@t-online.de

