Hortkinder lassen Drachen fliegen Großes Gewimmel auf dem Schützenplatz. Einige Kinder testen ihre Flugobjekte. Das klappt nicht immer.

Jana-Marie (rechts) und Johannes haben auf dem Schützenplatz versucht, ihren Drachen fliegen zu lassen. Leider fehlte der Wind, sodass die Flugbedingungen nicht optimal waren. Dafür wissen die Kinder jetzt, wie ein Drachen gestartet wird. © André Braun

Die achtjährige Ashley hat ihren Drachen im Hort Sonnenschein gebaut. Auf die blaue Folie eines Müllsackes hat sie ein lustiges Gesicht geklebt. Zwei Holzstäbe geben dem Drachen Halt. Auch die Schnur hat Ashley selbst auf ein Holzbrett gewickelt. Nun wollen sie und andere Kinder testen, ob ihr Drachen trotz Nieselregens und wenig Wind auch steigt. Manche Kinder haben gekaufte Drachen mitgebracht. Und so schwirren unter anderem Bob der Baumeister, ein bunter Papagei und Star- Wars-Objekte durch die Luft. Oft haben die Kinder Probleme beim Starten. Hortleiterin Barbara Pohle erklärt, wie es richtig geht und gibt auch Hinweise, wann die Schnur abgewickelt werden muss. Die Sonnenschein-Kinder sind nicht allein auf dem Schützenplatz. Sie haben die Hortkinder der Villa Kunterbunt mitgebracht. Ihre Erzieherin ist mit Klebeband und Schere ausgerüstet, sodass sie bei einem Drachenunfall erste Hilfe leisten kann. Die Kinder der beiden Einrichtungen haben in den Ferien gemeinsam viele interessante Veranstaltungen erlebt. Ihnen macht es Spaß, über den Platz zu flitzen, auch wenn es kaum ein Drachen lange oben hält. „Jetzt ist eben Übungsstunde, und am Wochenende geht es dann zur Sache“, so Pohle. (DA/je)

