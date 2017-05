Hortgebäude kostet weniger Die Gemeinde Ebersbach spart bei dem Vorhaben 70 000 Euro ein. Die legt sie aber bei der Turnhalle dafür drauf.

70 000 Euro konnten bei den Planungen für das Bauvorhaben in Kalkreuth eingespart werden. © Symbolfoto: dpa

Über das Bundesförderprogramm „Brücken in die Zukunft“ will die Gemeinde Hort und Turnhalle Kalkreuth sanieren. Vorerst konnte nur die energetische Hortsanierung in Auftrag gegeben werden, weil für das zweite Projekt noch die Ausschreibung läuft. Am Dienstagabend soll der Gemeinderat aber auch die Turnhalle beschließen. Konnten beim ersten Vorhaben planerisch 70 000 Euro eingespart werden, weil zum Beispiel die Dachdämmung doch nicht nötig ist, braucht die Gemeinde dieses Geld für die Turnhalle zusätzlich – für das dortige Dach, den Prallschutz und die Fassade. Ebersbach kann aber nicht nur die Gelder, sondern auch den Fördersatz übertragen.

Für den Hortaltbau, der in den Ferien saniert werden soll, sind nun die Dachdecker-, Bauhaupt-, Trockenbau- und weitere Arbeiten vergeben – insgesamt neun Lose. Teilweise machten regionale Firmen die günstigsten Angebote. Für die Schallschutztüren musste jedoch ein Montagebetrieb aus Radewitz gesucht werden, um schnell agieren zu können. Für die Turnhalle sollen sechs Lose vergeben werden.

