Hortensien im Kreisverkehr Die Planung für eine neue Begrünung des Eiland-Kreisels steht, die Finanzierung nicht. Dafür gibt es einen guten Grund.

Vorerst nur Erika: Von der „Hortensienstadt“ Bad Muskau und dem Welterbe Fürst-Pückler-Park ist am Eiland-Kreisel nichts zu sehen. Doch das soll sich ändern. Denn gemeinsam mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr soll der Kreisverkehr umgestaltet und neu bepflanzt werden. © Joachim Rehle

Bad Muskau. Weißkeißel und Weißwasser haben es vorgemacht, Bad Muskau will nachziehen. Gemeint ist die Gestaltung der jeweiligen Kreisverkehre. Während diese anderswo im Kreisnorden bereits aufwendig umgestaltet worden sind, ist der Eiland-Kreisel in den vergangenen Jahren eher stiefmütterlich behandelt worden. Doch das soll sich nun ändern. Dafür arbeitet die Pücklerstadt mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zusammen. Die Planung zur Bepflanzung steht bereits, doch die Finanzierung des Projekts ist noch nicht abschließend geklärt. Denn das Lasuv übernimmt zwar den Großteil der Kosten, aber auch Bad Muskau muss sich daran beteiligen. Und die Pücklerstadt will ihren Anteil so gering wie möglich halten – nicht zuletzt wegen der angespannten Haushaltssituation.

„Die Bepflanzung ist unser aller Wunsch gewesen“, sagt Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder in der jüngsten Ratssitzung. Deshalb müsse sich die Stadt auch an der Finanzierung des Projekts beteiligen. Wie hoch diese Beteiligung ausfallen wird, müsse jedoch in aller Ruhe geklärt werden. Aktuell steht dabei eine Zahl von 5 000 Euro im Raum, mit der sich die Stadt am Bau der notwendigen Bewässerungsanlage beteiligen soll. Das ist viel Geld für eine Kommune, die ihren Haushalt konsolidieren und deshalb jeden Euro zweimal umdrehen muss, bevor er ausgegeben wird. Im Vergleich zur Gesamtinvestitionssumme von 60 000 Euro bis 70 000 Euro, von der das Lasuv laut der aktuellen Planungen ausgeht, wäre das für die Stadt trotzdem ein gutes Geschäft.

Die Planung zur Bepflanzung, die der Stadt vom Landesamt bereits übermittelt worden ist, sieht vor, den Kreisverkehr mit Hortensien zu bepflanzen. Denn diese waren Pücklers Lieblingsblumen. Weil die Hortensien aber relativ viel Wasser brauchen, reicht der natürliche Niederschlag zur Bewässerung nicht aus. Die künstliche Bewässerung sei auch der Grund für das Hin und Her zwischen dem Landesamt und der Stadt, wie Bad Muskaus Hauptamtsleiter Dirk Eidtner erklärt. Dafür gebe es zwei Varianten: das Gießen per Hand oder eine automatische Bewässerungsanlage. Nur letztere mache Sinn, sagt Dirk Eidtner. Für deren Finanzierung suche man nun nach Partnern. Schließlich habe der Kreisverkehr ja mehrere Anlieger, neben Bad Muskau zum Beispiel auch den Landkreis.

Einen genauen Zeitplan, wann mit den Arbeiten am Kreisverkehr begonnen werden kann, gibt es deshalb aktuell nicht. „Wir hoffen, die Vereinbarung noch dieses Jahr unterzeichnen und die Aufträge im Winter ausschreiben zu können“, erklärt Dirk Eidtner. Dann könnte der Kreisverkehr zum Saisonbeginn 2017 in neuem Glanz erstrahlen.

Eigentlich war das bereits für den Sommer 2014 geplant. Damals hatten sich die Stadt, die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, der Landkreis und das Lasuv bereits auf das Bepflanzungskonzept geeinigt, das auch die Grundlage der aktuellen Planungen bildet. Die Garten- und Landschaftsarchitektin Susanne Richter hatte damals das Konzept für die Hortensienstadt Bad Muskau und die Gestaltung des Kreisverkehrs mit erarbeitet. Dieser Vorschlag sei jedoch nur aus botanischer Sicht gemacht worden und habe noch qualifiziert werden müssen, erklärt der Hauptamtsleiter. Das heißt, es mussten auch noch bauliche und verkehrsrechtliche Vorschriften berücksichtigt und in das Konzept eingearbeitet werden. Wenn Landesbehörden planen, dann dauere das schon mal zwei Jahre, sagt Dirk Eidtner zu der Verzögerung. So ist der Kreisverkehr bei seinem Bau im Jahr 2003 beispielsweise so geplant worden, dass auch mal ein Tieflader drüber fahren könne, erklärt er. Soll das auch weiterhin gewährleistet werden, müsse das bei einer Bepflanzung mit Hortensien berücksichtigt werden.

zur Startseite