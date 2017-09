Hortensien für Bad Muskau „Hortensienstadt“ gehört zu den Spitznamen von Bad Muskau. Jetzt erhält dieser Name ein weiteres Fundament.

Am Maßmannplatz in Bad Muskau entsteht derzeit in Hochbeet für Hortensien. © Joachim Rehle

Bad Muskau. Die Stadt an der Neiße hat viele Bei- oder Spitznamen. Die Bezeichnung „Hortensienstadt“ gehört dabei zu den selbst gewählten. Jetzt erhält sie ein weiteres Fundament. Am Maßmannplatz entsteht derzeit in Hochbeet für die Sommerblüher, die Modepflanze der Romantik und Lieblingsblume von Fürst Pückler.

Von Juni bis September sollen sie dem Platz mit verschieden Farben Leben einhauchen. Der Platz wird aktuell zwischen Berliner Straße und dem Uferweg umfangreich rekonstruiert. Der Abschluss der Arbeiten ist für Mitte Oktober eingeplant. Ein früheres Datum ist laut Dirk Eidtner vom Hauptamt möglich.

