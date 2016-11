Hort wird noch teurer In Pulsnitz müssen Eltern mehr für die Kinderbetreuung zahlen.

Die Hortbetreuung wird teurer. © Claudia Hübschmann

Die Pulsnitzer Eltern müssen beim Hortbeitrag ab 2017 ihre Kinder noch tiefer in die Tasche greifen als aus den der Redaktion vorliegenden Unterlagen beim zurückliegenden Stadtrate ersichtlich war (die SZ berichtete). Bisher zahlen die Eltern 62 Euro im Monat. Der Rat erhöhte aber nicht nur den Beitrag, sondern auch den prozentualen Anteil der Eltern an den Kita-Betriebskosten. Der lag bisher bei rund 27 % und steigt auf 29 %. Damit erhöht sich der Monatsbeitrag für die Sechs-Stunden-Betreuung ab 2017 auf 70 Euro. Künftig sollen die Elternbeiträge konstant bei diesen 29 Prozent der Kosten gehalten und gegebenenfalls jährlich an die Ergebnisse der Kita-Abrechnungen angepasst werden. (szo)

