Hort will Eltern erziehen Verspätungen könnten Mama und Papa in Niesky bald mehr Geld kosten. Davon sollen die Kinder profitieren.

Wenn Mama und Papa den Nachwuchs zu spät aus dem Nieskyer Hort abholen, dann kostet das Geld. © andré schulze

Wer im Nieskyer Hort seine Kinder zu spät abholt, der könnte dafür bald tiefer in die Tasche greifen als bisher. In Schulzeiten fallen bei Verspätungen außerhalb der Kernöffnungszeit bisher noch 1,40 Euro pro angefangene Stunde an. Stimmt der Nieskyer Stadtrat aber dem Vorschlag der Erzieher zu, dann kostet künftig jede angefangene halbe Stunde fünf Euro. Bei Verspätungen außerhalb der Öffnungszeiten sollen sogar 15 Euro pro halbe Stunde angesetzt werden.

Hortleiterin Bianka Baumann will mit dem Vorstoß niemanden schröpfen. Wenn sich beispielsweise Berufstätige verspäten, dann soll es weiter im Ermessen der Betreuer liegen, ob die Verspätung in Rechnung gestellt wird. Denn wer den Hort vorab informiert, dass er sich verspätet, der muss in der Regel keine Zusatzkosten fürchten. Den Erziehern ist nämlich bewusst, dass im Leben auch mal etwas dazwischen kommen kann. Sie erhoffen sich von den höheren Säumniszuschlägen vor allem, dass die Eltern sie besser informieren, wenn sich deren Pläne ändern.

Gerade in der Ferienzeit wird das schnell zum Problem für den Hort in Niesky. Denn dann melden Eltern ihre Kinder nämlich gerne vorsorglich länger an, als sie tatsächlich da sind. Denn auch Eltern können ihre Arbeitszeiten vorab nicht immer abschätzen. Bianka Baumann jedoch muss dann für die gesamte beantragte Zeit Personal abstellen. Da es aber mehr als einmal vorgekommen ist, dass Mitarbeiter dann gar nicht benötigt worden sind, da Kinder fernblieben, sieht die Leiterin Handlungsbedarf. Denn jene Mitarbeiter fehlen ihr dann für Angebote an anderer Stelle. „Wir brauchen die Kollegen eigentlich in der Hauptzeit“, erklärt sie.

Mit Elternzetteln haben die Erzieher bereits auf das Problem hingewiesen. Ohne Erfolg. Darum sollen nun die Säumniszuschläge auch in der Ferienzeit steigen. Gibt der Nieskyer Stadtrat seinen Segen, dann zahlen Eltern bei Verspätungen künftig einen Euro pro angefangene halbe Stunde. Außerhalb der Kernöffnungszeit sind es sogar fünf Euro. „Ich hoffe, dass die Eltern dadurch ihre Kinder bewusster anmelden“, sagt Bianka Baumann. Bisher schlägt jede Stunde auch hier mit 1,40 Euro zu Buche. Das zahlten viele mit einem Lächeln.

Aus Sicht der Nieskyer Verwaltung wären die erhöhten Säumniszuschläge im Vergleich zu anderen Einrichtungen aber noch immer sehr moderat. „Bei anderen kostet das 25 Euro. Das passiert dann einmal und kommt nie wieder vor“, sagt die zuständige Mitarbeiterin. Am liebsten wäre es aber Rathaus wie Hort, wenn in Niesky erst gar keine Säumniszuschläge verlangt werden müssten. „Es ist aber leider nötig geworden“, erklärt Bianka Baumann am Mittwoch vor den Nieskyer Stadträten im Verwaltungsausschuss. Jenen Eltern, die auf Hilfe angewiesen sind, kämen die Erzieher auch weiterhin gerne entgegen. Im Gegenzug wünschen sie sich aber mehr Rücksichtnahme. Insbesondere während der Sommerferien.

Zwar nutzt dann nur ein Drittel der rund 160 Kinder das Angebot. Doch da auch die zehn Erzieher im Sommer ihren Urlaub nehmen, ist Planung wichtig. Flexibel sind Bianka Baumann und ihr Team dennoch. Bis zum Vortag um 15 Uhr können Eltern ihre Kinder kurzfristig an- oder abmelden ohne zu zahlen.

