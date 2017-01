Hort und Kita kosten bald mehr Bevor die Stadträte in Görlitz das beschließen, wollen sie vom Oberbürgermeister allerdings noch wichtige Fragen beantwortet haben.

Schöne neue Kindereinrichtungen sind nicht der Grund, warum die Betreuungskosten steigen. Zum Glück werden die Kinder im neuen Melanchthon-Hort und all die anderen in der Stadt von den höheren Gebühren auch nicht viel mitbekommen. Aber mit Sicherheit ihre Eltern. © pawel sosnowski/80studio.net

Kinder werden wieder teurer. Wer in Görlitz seinen Nachwuchs in Krippe, Kindergarten, Hort oder bei der Tagespflege hat, wird das demnächst zu spüren bekommen. Die Stadt hat die lange erwartete neue Elternbeitragssatzung fertig. Eigentlich soll der Stadtrat sie heute beschließen. Doch nun sieht es so aus, als würde das auf die Februarsitzung verschoben.

Denn der Redebedarf der Stadträte scheint groß. Über die neue Satzung wurde in den städtischen Ausschüssen in den letzten Tagen so heftig diskutiert, dass nun erst alle Fragen ausgeräumt werden sollen. Knackpunkt sind die 205000 Euro für die Absenkung der Geschwisterermäßigung für Alleinerziehende um fünf Prozent. Der Kreis fordert hier eine Angleichung an das Niveau, das außerhalb der Stadt Görlitz gilt. Nun scheiden sich aber die Geister daran, wer für die Summe – die vom Landkreis übrigens mit 375000 Euro angegeben wird – aufkommen soll. Die Eltern oder die Stadt. In der entsprechenden Vorlage, die die Räte eigentlich heute beschließen sollten, steht: „Die Kosten dafür werden aus dem städtischen Haushalt beglichen.“

Die CDU findet das nicht klug. „Es gibt andere Möglichkeiten, um Familien und sozial Benachteiligten zu helfen“, sagt Fraktionschef Dieter Gleisberg. Schließlich würde der Landkreis das Geld auch nicht selbst bezahlen, sondern es auf die Eltern verteilen. „Wir haben dem Oberbürgermeister deshalb signalisiert, dass wir mit der jetzigen Vorlage noch gar nicht zufrieden sind“, so Gleisberg.

Die geplanten Erhöhungen zurück 1 von 4 weiter Krippe/Tagesmutter (9 Std.):

1. Kind: von bislang 184,42 auf 191,39 Euro

2. Kind: 110,65 auf 133,97

3. Kind: 36,88 auf 57,42 Euro Kindergarten (9 Std.):

1. Kind: 111,02 auf 123,67 Euro

2. Kind: 66,61 auf 86,57 Euro

3. Kind: 22,20 auf 37,10 Euro Hort (6 Std.):

1. Kind: 64,95 auf 74,93 Euro

2. Kind: 38,97 auf 52,45

3. Kind: 12,99 auf 22,48 Euro Für Alleinerziehende gelten andere Beiträge, sie zahlen weniger als Eltern, die verheiratet sind oder in Lebensgemeinschaft zusammen leben.

Das sind auch die Linken nicht. OB Deinege habe stets argumentiert, dass eine Regelung zum Angleich der Geschwisterermäßigung rechtlich erforderlich ist. „Dem ist aber nicht so“, sagt Torsten Ahrens von der Linkspartei. „Es gibt keine Möglichkeit, das rechtlich durchzusetzen. Wenn der Landkreis Regelungsbedarf hat, warum sollen die Eltern dafür zahlen?“ Weiter schießt Ahrens auch gegen die Bürgerfraktion. Auf ihrem Neujahrsempfang hatte sie mehr Familienfreundlichkeit angekündigt – etwa, indem die Stadt die Absenkung der Geschwisterermäßigung selbst finanzieren werde, und nicht die Eltern. Bürgermeister Michael Wieler, der Vorsitzender der Bürger für Görlitz ist, sprach von einer „guten Investition in unsere Stadtgesellschaft“. Aber letztlich würden doch viele andere Eltern in der Stadt zur Kasse gebeten. Ahrens hat eine Mehrbelastung für Familien von etwa 200 Euro pro Jahr ausgerechnet. Letztlich sieht er den Freistaat in der Pflicht. Trotz einer enormen Kostenentwicklung bei der Kinderbetreuung habe sich hier seit zehn Jahren nichts bewegt. „Warum beteiligt sich der Freistaat, der ja finanziell gut ausgestattet ist, nicht an den Kosten?“ Stattdessen würden sie auf Eltern und Kommunen verteilt. Letztere würden dafür aber auch nicht besser ausgestattet.

Nach der ganzen Diskussion um das Geschwisterermäßigungs-Geld haben die Räte auch noch die restliche Elternbeitragssatzung im Blick zu behalten. Hier gilt es nämlich noch, zwischen zwei Varianten zu entscheiden: eine, die mit „moderate Erhöhung“ angegeben wird (siehe Infokasten) und einer „starken Erhöhung“. Die Erhöhung basiere auf gestiegenen Betriebs- und Personalkosten, sagt Renate Schwarze von der FDP. Die Stadträtin hatte schon lange eine Anpassung der alten Satzung gefordert, die noch aus dem Jahr 2010 stammt. Im Vergleich zu anderen Gemeinden hält sie die vorgeschlagenen Gebühren für „durchaus angemessen“. Allerdings sei dies eine politische Entscheidung, keine Beitragserhöhung sei für die Zahlenden erfreulich.

Der Stadtrat tagt an diesem Donnerstag, um 16.15 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses.

