Hort schließt wegen Demo eher

Für die 58 Mädchen und Jungen, die den Hort besuchen, mussten die Eltern für heute eine andere Betreuung suchen. Der Hort schließt bereits um 11 Uhr. Die drei Erzieherinnen beteiligen sich an der Demonstration in Dresden, mit der auf den Personalmangel in den Kitas aufmerksam gemacht werden soll. Nach dem Personalschlüssel sind die drei Erziehrinnen für den Hort zwar ausreichend, aber fällt eine aus, müssen sich die anderen um jeweils knapp 30 statt 20 Kinder kümmern. Obwohl die Eltern bereits vor zwei Wochen per Brief auf die verkürzte Öffnungszeit aufmerksam gemacht wurden, hatten einige Probleme, ihre Kinder anderweitig unterzubringen. Sie bemängeln das Fehlen einer Notbetreuung. Dass diese nicht eingerichtet wird, hat die Kindervereinigung Leipzig als Träger des Horts entschieden. Dort war am Dienstag niemand erreichbar. (DA/rt)

zur Startseite