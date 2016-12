Hort an Förderschulen wird teurer Ab Januar müssen Eltern, deren Kinder in den Hort einer Förderschule gehen, mehr Geld bezahlen. Vielen passt das nicht.

Für Kinder, die zum Beispiel in Obercarsdorf den Hort der Förderschule besuchen, müssen Eltern ab Januar höhere Beiträge bezahlen. Betroffen ist auch die Kurt-Krenz-Schule in Pirna.

Betroffen ist auch die Kurt-Krenz-Schule in Pirna.

Sieben Förderschulen unterhält der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. In vier Einrichtungen davon können die Schüler vor oder nach dem Unterricht einen speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Hort besuchen. Das ist in Pirna in der Schule für Erziehungshilfe und der Schule zur Lernförderung „Kurt Krenz“ möglich, in Freital in der Schule zur Lernförderung Wilhelmine Reichard und in der Obercarsdorfer Außenstelle des Förderschulzentrums Oberes Osterzgebirge.

Eltern, die ihre Kinder in diesen vier Einrichtungen betreuen lassen, müssen ab Januar höhere Eigenbeträge bezahlen. Das hat der Kreistag in seiner Dezembersitzung beschlossen. Betroffen seien nach Auskunft des Landratsamtes von dieser Regelung etwa 220 Kinder im Landkreis.

Hintergrund für die von der Kreisverwaltung vorgeschlagene Änderung sind steigende Betriebskosten in den Horten. Bisher haben Eltern für die vier Horteinrichtungen rund 50 Euro monatlich bezahlen müssen. Ab Januar sollen sie für fünf Stunden Betreuung am Nachmittag 63,40 Euro und bei sechs Stunden Betreuung am Vor- und Nachmittag 76,10 Euro bezahlen. Ihr Eigenanteil würde dann ein Viertel der Betriebskosten abdecken. Den Rest zahlt nach wie vor der Landkreis. Die Verwaltung hat ausgerechnet, dass der Kreis so rund 58 000 Euro jährlich einsparen kann. Dem Beschluss, den der Kreistag vor allem mit Stimmen der CDU fasste, war eine lebhafte Diskussion vorangegangen. So sagte die Linken-Fraktion, dass sie gegen den Vorschlag stimmen werde. Bildung solle kostenfrei sein, das gelte auch für Betreuungsangebote an Förderschulen, argumentierte die Fraktion. Die SPD/Grünen-Fraktion brachte einen Änderungsvorschlag ein. Sie wollte den Satz auf 22 statt 25 Prozent anheben, das hätte vielen Eltern rund zehn Euro monatlich erspart. Die AfD sagte mit Bezug auf einen vorangegangenen Beschluss, dass für Flüchtlingsunterkünfte, die der Kreis leer vorhält, im kommenden Jahr 1,3 Millionen Euro im Haushalt eingeplant seien und Elternbeiträge nun angehoben werden müssten, um 57 600 Euro zu sparen. Kati Hille (CDU), die zuständige Beigeordnete, stellte dar, dass der Landkreis mit der neuen Satzung im sächsischen Durchschnitt liege.

Zum Vergleich: In Dresden müssen Eltern für eine sechsstündige Hortbetreuung 108 Euro monatlich zahlen.

