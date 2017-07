Horst Bäsler ist tot Nach schwerer Krankheit ist der ehemalige Zittauer Kreis- und Stadtrat am Montag verstorben.

Horst Bäsler, FDP © Matthias Weber

Zittau. Horst Bäsler ist am Montagabend im Zittauer Krankenhaus verstorben. Seit einer Operation im April habe sich der Zustand des 81-Jährigen zusehends verschlechtert, erklärt sein Sohn Sven Bäsler der SZ. Unternehmer Horst Bäsler, eine Institution in der Stadt, war für viele Zittauer der Inbegriff des ehrbaren Kaufmanns. Für die Freien Demokraten saß er sechs Jahre lang im Kreistag und zwanzig Jahre im Zittauer Stadtrat. Dort war der Liberale im Ältestenrat und in verschiedenen Ausschüssen tätig. Neun Jahre lang führte er den Handelsverband Zittau.

1994 wurde der leidenschaftliche Fotograf und Liebhaber der Fototechnik in die Deutsche Gesellschaft für Fotografie berufen. Am 16. Februar 1936 im tschechischen Wustung in der Nähe von Frydlant geboren kam seine Familie im Zuge der kriegsbedingten Vertreibung nach Zittau. Zunächst erlernte er hier den Beruf des Drogisten, später qualifizierte er sich zum Fotofachverkäufer. Ab 1965 führte Horst Bäsler das „Haus der Technik“ der staatlichen Handelsorganisation (HO). Nach der Wende kaufte er das Wohn- und Geschäftshaus in der Inneren Weberstraße von der Treuhandgesellschaft und baute es zum Fotofachgeschäft aus. Horst Bäsler hinterlässt Ehefrau Marga Bäsler, Sohn Sven und Enkel Glen.

