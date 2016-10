Horror-Clowns im Osterzgebirge? In zwei Klingenberger Ortsteilen werden maskierte Gestalten gesichtet. Die Polizei prüft die Fälle.

Wer hat eine ähnlich maskierte Person geeshen? © dpa

Seit Tagen häufen sich die Meldungen über sogenannte Horror-Clowns. Nun haben sie offenbar die Region erreicht. Am Montagnachmittag hat sich eine Elfjährige via Notruf an die Polizei gewandt und mitgeteilt, dass sie gemeinsam mit ihrer Schwester einen Horror-Clown in der Nähe des elterlichen Haus in Beerwalde gesehen habe. Die Polizeibeamten suchten die Umgebung ab, konnten aber keine relevante Feststellung machen.

Gleichzeitig ging ein Hinweis zu einer weiteren Clowns-Sichtung im Ortsteil Friedersdorf ein. Dort hätte ein Junge einen Clown an einem Waldstück in der Nähe des Bahnhofes gesehen. Auch in diesem Fall sahen sich die Polizisten vor Ort um, trafen aber keine verdächtige Person an. Die Polizei prüft die beiden vorliegenden Fälle. (szo)

