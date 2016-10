Horror-Clown vor Schule aufgetaucht

Mit Masken wie einer solchen verkleidete Täter sorgen als sogenannte Horror-Clowns in diesen Tagen in mehreren Städten für Angst und Schrecken. Nun ist auch ein solcher Horror-Clown in Riesa aufgetaucht. © Symbolfoto: dpa

Ein sogenannter Horror-Clown ist am Donnerstagnachmittag vor der 4. Grundschule an der Rudolf-Breitscheid-Straße aufgetaucht. Hinweisen zufolge trug der Unbekannte ein Clownskostüm und hatte einen Baseballschläger in der Hand. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keinen direkten Kontakt mit den Schulkindern. Verletzt wurde niemand. Am späten Nachmittag informierte die Mutter eines Kindes die Polizei über den Vorfall.

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, werden die Bürgerpolizisten des Riesaer Polizeireviers in den kommenden Tagen die einzelnen Schulen in Riesa und der Umgebung aufsuchen. Insbesondere möchten die Beamten die Schulleitungen im Umgang mit derartigen Ereignissen sensibilisieren. Weiterhin wird die Polizei im Rahmen des Streifendienstes ein besonderes Augenmerk auf die Schulen legen.

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 3 weiter Frau attackiert Wülknitz. Am Donnerstagnachmittag ist eine 53 Jahre alte Frau auf dem Friedhof Tiefenau von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden. Sie befand sich am Ausgang, als sie plötzlich von hinten umklammert und zu Boden gerissen wurde. Sie konnte sich zur Wehr setzen, woraufhin der Unbekannte von ihr abließ und flüchtete. Kurz nach seinem Verschwinden fuhr ein weinroter Wagen, möglicherweise ein Kombi oder Van, mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gröditz davon. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Angreifer soll es sich um einen etwa 180 cm bis 185 cm großen Mann mit sportlich-kräftiger Statur gehandelt haben. Er hatte eine Kapuze auf und trug ausgewaschene Jeans sowie eine rötliche Bundjacke mit hellen Ärmeln und einem Rückenaufdruck. Die Polizei fragt: Wem ist ein Mann im Umfeld aufgefallen, auf den die Personenbeschreibung passt? Wer kann Angaben zu dem weinroten Wagen machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Riesa oder die Polizeidirektion Dresden telefonisch unter 03514832233 entgegen. Einbruch in Jugendzentrum Nossen. In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in ein Jugendzentrum in Wunschwitz ein. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen einen Kleintresor, eine Geldkassette sowie einen Akkuschrauber. Der Gesamtschaden beträgt etwa 600 Euro. Rohbau ausgeräumt Meißen. In der Nacht zum Donnerstag hatten sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem im Rohbau befindlichen Gebäude an der Hochuferstraße verschafft. Aus den Räumen ließen sie ein Klimagerät sowie einen Baustrahler im Gesamtwert von etwa 1000 Euro mitgehen.

Neben diesen Maßnahmen hat die Polizei den Sachverhalt der Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Beurteilung vorgelegt.

Die Polizei auch mit der Bitte an die Bevölkerung, dass Zeugen eines derartigen Vorfalls besonnen handeln und sich umgehend an die Polizei wenden. Nur so können die Beamten sofort reagieren und diesem unverantwortlichen Treiben bestenfalls noch vor Ort ein Ende setzen. (SZ)

zur Startseite