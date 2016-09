Hornissen blockieren Haltestelle Auch der Briefkasten ist hinter einem Gitterzaun verschwunden. Hirschbachs Ortschef hofft, dass der Zaun bald abgebaut werden kann.

Die Bushaltestelle ist wegen eines Hornissennestes gesperrt. © Kamprath

Wenn’s regnet, haben die Hirschbacher, die auf den Bus warten müssen, schlechte Karten. Denn seit mehreren Tagen ist das Bushäuschen an der Hauptstraße abgesperrt. Auch der Briefkasten des Dorfes ist derzeit nicht erreichbar, da er sich ebenfalls in der Absperrung befindet. Diese hat Ortsvorsteher Jörg Paulusch (CDU) veranlasst, weil in der Nähe der Haltstelle ein Hornissennest entdeckt wurde. Da die Umsetzung als schwierig eingestuft wurde, habe man sich für die Aufstellung eines Zaunes entschieden. Paulusch rechnet damit, dass der Zaun in ein, zwei Wochen wieder abgebaut werden kann. Er hätte sich gewünscht, dass die Deutsche Post einen Ersatzbriefkasten aufstellen würde. Hat sie aber nicht. So hatten und haben die Bürger nur die Möglichkeit, ihre Briefe und Karten direkt beim Postboten abzugeben.

