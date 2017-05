Horkas Tierheim nimmt auch Reptilien auf In Sankt Horkano wird umgebaut und Platz für neue Tiere geschaffen. Da kommt der Scheck der Görlitzer Basketballer wie gerufen.

Eichhörnchen treffen Kätzchen im Horkaer Tierheim. Philipp Schmidt (links) und Tony Brim von der Basketballmannschaft Squirrels aus Görlitz überbringen Leiterin Rosemarie Zille die Einnahmen aus dem letzten Heimspiel der Saison als Spende. © André Schulze

Hunde, Katzen und Vögel, dass sind die gängigen Tierarten, die im Horkaer Tierheim betreut werden. Zunehmend kommen aber exotische Tiere wie Reptilien dazu, für die bisher kaum Platz war. „Das werden wir jetzt ändern, vorausgesetzt, die beantragten Fördermittel kommen“, sagt Inhaberin Rosemarie Zille. Geplant ist, den Dachboden über dem Eingangsgebäude auszubauen und dort Terrarien für Schlangen, Eidechsen und ähnliche Tiere aufzustellen. Die Behälter sind schon vorhanden, denn bisher sind die Kleintiere im Büro untergebracht. Derzeit ist das Tierheim die einzige Auffangstation für solche Tierarten im Kreis Görlitz. „Vor allem vom Zoll kommen die Tiere, die meist beschlagnahmt wurden, weil sie illegal nach Deutschland gelangen sollten. Aber auch von Privatleuten, denen die Schlange dann doch zu groß wurde oder nicht mit umziehen durfte“, erklärt Rosemarie Zille.

Da kam der Tierheimleiterin der Scheck von zwei in orange gekleideten jungen Männern gerade recht. Schließlich brauchen die Reptilien was zu fressen und müssen vom Tierarzt untersucht werden. 250 Euro spendet der Görlitzer Basketball Club (GBC) dem Sankt Horkano. Spieler Philipp Schmidt sagte, dass das Geld aus dem Ticket-Verkauf des letzten Spieltages der zurückliegenden Saison stammt und die Mannschaft sich schnell einig war, dass dem Tierheim in Horka zu geben. Für den Drittplatzierten in der Landesliga ist das nicht die erste Spendenübergabe. Auch das Görlitzer Tierheim bekam schon Geld von den Squirrels (Eichhörnchen), wie sich der Verein auch nennt.

Bei dieser Gelegenheit machten Philipp Schmidt und Tony Brim gleich Bekanntschaft mit Susi und Strolch. Das sind zwei Katzenbabys, die mit der Flasche groß gezogen werden, weil sie die Katzenmutter verstoßen hat. Mitnehmen wollten die beiden Eichhörnchen die zwei Monatskinder nicht. Sie sind also noch wie andere Tiere in Horka abzugeben.

Tierheimfest zu Pfingsten

Gelegenheit dazu, sich bei den Tieren umzuschauen, bietet das Tierheimfest zu Pfingsten. Am 3. und 4. Juni bietet die Einrichtung am Kirchsteg neben Kurzweil für Alt und Jung am Sonntagnachmittag eine Schauvorführung einer Hundeschule und Fachgespräche rund ums Tier. Für die Hunde gibt es spezielles Speiseeis zu kosten.

www.tierheim-horka.de

zur Startseite