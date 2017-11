Horkaer Hühner sind Dynamo-Fans Beringt ist das Rassegeflügel dieses Jahr in Schwarz-Gelb. Am Wochenende kann man Hühner, Enten und Tauben bei einer Schau in Augenschein nehmen.

Ausstellungsleiter Michael Schleuder (links) zeigt einen zitronen-porzellanfarbigen federfüßigen Zwerghahn, Ringwart Axel Geide präsentiert einen Schwarzcolumbia-Zwergbrahma-Hahn. © André Schulze

Mit dem Bezug zum Fußball hält Dr. Axel Geide nicht lange hinter dem Berg: „Rassegeflügel wird jedes Jahr mit andersfarbigen Ringen gekennzeichnet. 2017 ist das schwarze Schrift auf gelbem Grund - die Dynamo-Farben, wenn ich mich nicht irre.“ Der Ringwart des Rassegeflügel-Zuchtvereins Horka und Umgebung 1905 irrt sich natürlich nicht, denn tatsächlich kicken die Zweitliga-Profis aus der Landeshauptstadt in Schwarz-Gelb.

Das Farbenspiel des Beinschmucks dürfte dann aber schon alles sein, was Hühnern, Enten, Zwerghühnern und Tauben sowie den Fußballern gemeinsam ist. In der Horkaer Reithalle kann man an diesem Wochenende immerhin rund 180 Tiere der genannten Kategorien in den unterschiedlichsten Rassen bewundern. Mit dabei sind Zwergitaliener, Brahmas und federfüßige Zwerge, aber auch Sachsentauben, Kröpfer und Kingtauben. Seit der Wende zeigen die 22 Mitglieder des Vereins mit nur wenigen vogelgrippebedingten Ausnahmen jedes Jahr im Herbst ihre gefiederten Schönheiten. Auch dieses Mal war die Krankheit nicht ohne Einfluss. Zwar hat sie – weil in der aktuellen Ausstellungssaison noch nicht aufgetreten – nicht zu einem Verbot der Schau geführt, wohl aber durch die langanhaltende Stallpflicht während der letzten Vogelgrippeperiode für schlechte Befruchtungsraten beim Großgeflügel gesorgt. So sind Puten dieses Mal gar nicht vertreten, Enten nur mit wenigen Exemplaren.

Dafür zeigt der Horkaer Verein in separaten Volieren Jagdfasane und chinesische Zwergwachteln. Bei der Tombola gibt es wie üblich keine Nieten. Wer nicht das große Los gewinnt, bekommt immerhin noch Eier oder Kartoffeln. Kinder können am Sonntag, ab 13 Uhr, auf Ponys durch die Reithalle zuckeln, Erwachsenen winkt – mit etwas Glück – beim Frühschoppen ab 10 Uhr ein Freibier. Denn jedes zehnte verkaufte Gerstengetränk wird vom Verein kostenlos ausgeschenkt.

Geöffnet ist die Ausstellung des Rassegeflügel-Zuchtvereins Horka in der Reithalle des Ortes am Samstag, von 9 bis 17 Uhr, und am Sonntag, von 9 bis 16 Uhr.

