Horkaer empört über Straßenschäden Die werden vom Lkw-Verkehr ramponiert, der die Bahn-Baustellen bedient. DB will sich bei Reparaturen engagieren.

Der Horkaer Dietmar Eitner hat genau beobachtet, wie die Straßenschäden zugenommen haben, die von Lkw im Rahmen der Bahnbaustellen im Ort verursacht wurden. Noch immer werden die kleinen Dorfstraßen von den Zulieferfahrzeugen genutzt. © André Schulze

Lieselotte Fischer vom Dorfweg in Horka lässt ihrem Unmut freien Lauf: „Schauen Sie sich die Rothenburger Straße an. Die haben dort alles kaputtgefahren.“ Mit „die“ meint die Seniorin jene Lkw, die im Auftrag der Deutschen Bahn die beiden Brückenbaustellen im Zuge der Niederschlesien-Magistrale bedienen und zuvor schon am Streckenbau im Raum Horka beteiligt waren. Die Rentnerin, die nur wenige Meter entfernt von der Straße wohnt, hat schlimme Zeiten hinter sich: „Manchmal kamen gleich drei Brummis hintereinander, dann war es eine Zeit lang ruhiger, anschließend wieder mehr Verkehr.“ Momentan sei der große Ansturm vorbei, allerdings würden die großen Kipper auch in geringerer Anzahl noch genügend Schaden machen.

Wie die Anwohnerin sieht auch Christian Nitschke Klärungsbedarf. „Wir haben im Vorfeld der Baumaßnahmen mit der Bahn und den beteiligten Baubetrieben abgestimmt, dass akut entstehende Straßenschäden sofort instand gesetzt werden.Doch das hat nicht immer funktioniert“, schimpft der Bürgermeister. Mit Mahnungen bei den DB-Mitarbeitern vor Ort habe man nur wenig erreicht. Entscheidungen und die notwendigen Reparaturen gab es nach seinen Aussagen erst, wenn sich die Gemeinde an die übergeordnete, die „Dresdener Ebene“, wie sie Nitschke nennt, gewendet hat. Vor allem die unbefestigte Straße vom Neugraben bis zum Gleisdreieck und das Areal von der Rothenburger Straße bis zur Straße Am Gemeindeamt seien immer wieder betroffen gewesen. „Wir haben darauf gedrungen, dass die defekten Stellen mit Mineralstoffgemisch aufgefüllt werden. Das ist teilweise aber nicht passiert“, erzählt der Rathauschef aus der Erfahrung der zurückliegenden Monate. Was für ihn unverständlich ist: „Als sich die Bauarbeiten auf den Raum Biehain konzentrierten, gab es fast nie Probleme. Jetzt, wo in Horka gebaut wird, reagieren die Baubetriebe manchmal überhaupt nicht, wenn wir sie auf die von ihnen verursachten Schäden hinweisen.“ Natürlich sei jede Baustelle ein Stück weit auch ein Kompromiss zwischen allen beteiligten Seiten. Es dürfe aber nicht dauerhaft zu Lasten der Anwohner gehen, betont Nitschke. Viele Dinge habe er versucht, persönlich voranzubringen. Durch eine Krankheit sei ihm das im Moment aber nur bedingt möglich. „Deshalb müssen wir uns auf die getroffenen Absprachen verlassen können. Vor allem am Gleisdreieck und am unteren Dorfweg sehe ich aktuell Nachholebedarf.“ Mit der Deutschen Bahn gebe es ansonsten eine sehr gute Zusammenarbeit, allerdings sollte das Durchsetzungsvermögen der DB-Verantwortlichen gegenüber den Baufirmen stärker ausgeprägt sein, fordert er. „Ich denke, dass hier ein permanenter Druck nötig ist.“

Ulrich Mölke, als Projektleiter der Netz AG bei der Deutschen Bahn zuständig für den Streckenabschnitt Knappenrode-Horka, erläutert aus seiner Sicht die Situation: „Grundsätzlich dürfen Bau-Lkw öffentliche Straßen, sofern diese nicht mit Einschränkungen belegt sind, ohne zusätzliche Maßnahmen oder Verpflichtungen zur Reparatur nutzungsbedingter Schäden befahren.“ Für welche Strecken dies zutreffe, werde im Planfeststellungsverfahren festgelegt. „Abweichend davon sind wir als Vorhabenträger verpflichtet, bei der Nutzung von Straßen über den Gemeingebrauch hinaus nutzungsbedingte Folgen auf unsere Kosten zu beseitigen und den Zustand wie vor Beginn der Bauarbeiten wieder herzustellen. Das betrifft in Horka vor allem die kleinen Zufahrts- und Siedlungsstraßen.“ Mit der Gemeinde Horka würden dazu regelmäßige Abstimmungen laufen, weil man auch zwischenzeitlich Schäden beseitige, wenn die Nutzung vor allem für Anwohner nicht mehr zumutbar sei. Trotzdem wirbt Mölke um Verständnis: „Wir wissen, dass wir die Anwohner derzeit sehr belasten. Leider haben wir keine Alternativen und nicht jeder Lkw-Fahrer hält sich an die Vorgaben und fährt die richtigen Wege.“ Man bemühe sich jedoch, die Folgen und Auswirkungen zu begrenzen, müsse aber auch die eigenen Grenzen erkennen – vor allem, wenn es um die Erreichbarkeit von selbstständigen Fuhrunternehmern gehe. Unabhängig davon werde man an der S 121 im Bereich Horka – „ohne dazu verpflichtet zu sein“, betont der Bahnmanager – einige Abschnitte mit ausgebrochener Fahrbahnkante vor allem in engen Kurvenbereichen reparieren.

Mit der Gemeinde Horka sei abgestimmt, erklärt Mölke weiter, dass es – nachdem der wesentliche Bauverkehr beendet ist – eine gemeinsame Bestandsaufnahme und einen Vergleich zum Zustand vor Baubeginn geben werde. „Daraus ergibt sich dann, welche Maßnahmen in welchem Straßen- oder Wegabschnitt durchgeführt werden müssen, um die Gemeinde nicht schlechter zu stellen als vor Beginn der Bauaktivitäten.“

