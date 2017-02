Horka löst Entsorgungsproblem Weil der Verkehr anders geführt wird, konnten die Müllautos am Tulpenweg nicht mehr wenden. Jetzt geht es doch.

In Horka am Tulpenweg hat zum Beispiel die Müllabfuhr eine Wendeproblem. © André Schulze

Seinen alltäglichen Abfall zu entsorgen, kann dann zum Problem werden. Das drohte für einen kurzen Zeitraum den Anwohnern am Tulpenweg im Ortszentrum von Horka. Denn der Kodersdorfer Agrar GmbH gehört ein alter Dreiseithof, den in früheren Jahren die Lastautos der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft (NEG) durchfahren haben. Damit bildeten sie auf dem Weg eine Schleife und konnten alle Haushalte erreichen, um ihnen ihre Tonnen abzunehmen.

Doch leider ist dieser Weg über den Hof im Januar nicht mehr für die großen Wagen passierbar gewesen. Große Barren aus Beton blockieren die Einfahrt. Deshalb sah es so aus, als müssten die betreffenden Anwohner ihre Mülltonnen in den Bereich Unterer Dorfweg rollen, womöglich bis zum Gelben Hof. Als Bürgermeister Christian Nitschke diese Information den Gemeinderäten mitteilt, überlegen sofort alle, wie dies zu verhindern sei.

Eine Möglichkeit wäre, den schmalen Radweg zur öffentlichen Straße auszubauen, damit die Abfallwagen diese befahren oder darauf wenden können. Diese Lösung bräuchte aber erstens eine längere Planung und wäre deshalb keine schnelle. In den kommenden zwei Jahren wäre der Ausbau nicht möglich, schätzt Christian Nitschke. Zweitens würde sie auch eine Menge kosten, von mindestens 30 000 Euro ist die Rede in der Ratssitzung. Hier stellt sich die Frage, ob eine Durchgangsstraße an dieser Stelle sinnvoll ist – zumal zu diesem Preis.

Christian Nitschke kündigt aber bereits damals an, bereits einen Termin mit Joachim Sauer vereinbart zu haben, dem Prokuristen der NEG. Dieser hat denn auch die Lösung gebracht. Ein Wagen der NEG ist die Strecke abgefahren und hat eine Stelle gefunden, an der die Fahrzeuge auf der einen Seite wenden können. „Ein wenig Bewuchs ist noch zu entfernen, dann funktioniert alles“, sagt Christian Nitschke auf Nachfrage. Auf der anderen Seite der Schleife hat das Problem ohnehin nicht bestanden. Hier ist genügend Platz vorhanden, um über den Unteren Dorfweg in Richtung Bahnhof zu fahren.

Das Grundstück auf dem Dreiseithof ist nun nicht mehr in die Entsorgungsroute eingebunden. Gemeinderat Hartmut Leppin hat bereits in der Sitzung vermutet, dass sich auf der Strecke eine Wendeschleife finden lässt. Diese verhältnismäßig einfache Lösung macht es den Anwohnern auch in Zukunft leicht, zu entsorgen.

