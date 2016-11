Horch, horch Bei Barrieren denken viele an Stufen und Schwellen. Doch auch wer nichts hört, ist schnell ausgegrenzt. Das Bürgerhaus will das ab sofort vermeiden.

Ist das ein iPod oder ein Handy? Weder noch. Mit tragbaren Hörhilfen wie dieser wollen Geschäftsführer Wilhelm Fischer und Techniker Tino Beck auch Schwerhörige an Veranstaltungen im Bürgerhaus teilhaben lassen. Foto: André Schulze © andré schulze

Im Nieskyer Bürgerhaus können Besucher ihren Personalausweis oder ihre Fahrerlaubnis gegen ein besseres Gehör eintauschen. Wie bitte? Sie haben richtig gehört beziehungsweise gelesen. Wer eines der Dokumente als Pfand abgibt, der erhält im Gegenzug ein Gerät so groß wie ein Handy. Das hilft ihm dann dabei einen Vortrag oder ein Konzert mit Kopfhörern besser zu verstehen. Mit Hilfe einer sogenannten Induktionsschleife, die man sich um den Hals legen kann, kann die tragbare Technik sogar mit modernen Hörgeräten gekoppelt werden.

„Wir wollen die Gäste hier teilhaben lassen“, sagt Geschäftsführer Wilhelm Fischer. Die aufladbaren Geräte können dabei helfen. Denn gerade bei älteren Besuchern lässt das Gehör nach. Rund 10 000 Euro investiert das Bürgerhaus in die moderne Technik. Das ist viel Geld. Doch der Großteil der Summe wird gefördert. 9 000 Euro kommen aus dem Förderprogramm „Lieblingsplätze für alle“ des Freistaates Sachsen. Der will allein 2016 mit fast 2,5 Millionen Euro Barrieren abbauen. Von der Förderung sollen vorzugsweise öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken, Museen oder Volkshochschulen profitieren.

Wilhelm Fischer ist glücklich, dass das Bürgerhaus bedacht worden ist. Insgesamt sind für den Landkreis Görlitz 189 800 Euro in dem Förderprogramm vorgesehen. Offen ist aber wie viel Geld davon auch tatsächlich abgerufen wird. Der Landkreis selbst kann dazu am Dienstag noch keine genaue Auskunft geben. Die 20 neuen Geräte für das Bürgerhaus werden in jedem Fall gefördert. Eine Antenne an der Decke überträgt künftig das Signal für Schwerhörige. Am 1. Dezember könnte die Technik bei einer Volksmusikveranstaltung zum ersten Mal zum Einsatz kommen. „Der Bedarf ist da. Wir wissen, dass manche mit ihren Hörgeräten Probleme haben“, sagt Wilhelm Fischer. Nun muss sich die Technik in der Praxis bewähren.

Falls das Feedback stimmt, dann ist der Geschäftsführer auch bereit, weitere Geräte der Marke Sennheiser anzuschaffen. Schon beim Kartenverkauf sei das neue Angebot beworben worden. „Wir wollen ja ab und zu was Neues machen“, sagt Wilhelm Fischer. Prokuristin Angela Rädisch hofft, dass sich die Hörhilfen insbesondere bei Kabarettveranstaltungen bewähren und schwerhörige Gäste so besser folgen können. „Man denkt bei Barrieren immer an Stufen und Schwellen. Es gibt aber auch Hörbarrieren“, ergänzt Wilhelm Fischer.

Dass sich auch das Bürgerhaus in den kommenden Jahren hinsichtlich der Barrierefreiheit noch verbessern kann, das ist dem Geschäftsführer durchaus bewusst. Im Erdgeschoss ist bereits eine Rampe installiert worden, damit auch Rollstuhlfahrer selbstständig das Restaurant besuchen können. In einer alternden Stadt braucht es junge Konzepte, um die Teilhabe von so vielen Menschen wie möglich zu ermöglichen.

