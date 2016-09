Hopfenbauern rechnen mit guter Ernte Biertrinker wird es freuen: Im 500. Jahr des Reinheitsgebotes sind die Pflanzen gut gewachsen – und auch die Qualität stimmt.

Das sieht gut aus: Die Bauern freuen sich auf die Hofpenernte. © dpa

In Sachsen, Sachen-Anhalt und Thüringen läuft die Hopfenernte auf Hochtouren und verspricht, gut zu werden. „Der Regen hat uns gutgetan, die lange Hitze zuvor hatte die Pflanzen und Betriebe mitunter an die Grenze des Erträglichen gebracht“, sagte der Vorsitzende des Hopfenpflanzerverbandes Elbe-Saale, Emil Berthold. Das gleichnamige, nunmehr auf rund 1 450 Hektar angewachsene Hopfenanbaugebiet umfasse Anlagen in allen drei Bundesländern. In diesem Jahr wird mit einem Ernteertrag von 59 000 Zentnern gerechnet, etwa 10 000 mehr als 2015.

Elbe-Saale gilt als das zweitgrößte Hopfenanbaugebiet in Deutschland nach der Hallertau in Bayern. Die Ernte dauert bis Ende September. Die Bestände mit den goldgelben Dolden müssen täglich kontrolliert werden, um etwaige Schäden rechtzeitig zu erkennen. Unter den Anbauern gilt das Sprichwort: „Der Hopfen will jeden Tag seinen Herren sehen“. Die Qualitäten seien in diesem Jahr gut, sagte Berthold.

Hopfenanbau in Deutschland zurück 1 von 4 weiter Der Anbau von Hopfen hat in Deutschland eine mehr als 1100-jährige Tradition. Das Hanfgewächs gehört zur Grundrezeptur für Bier. Bayerns Herzog Wilhelm IV. hatte am 23. April 1516 das Reinheitsgebot erlassen. Demnach dürfen beim Brauen nur Wasser, Hopfen und Malz verwendet werden; später kam Hefe dazu. Hopfen gibt dem Bier seinen Geschmack. In Deutschland existieren laut deutschem Brauer-Bund rund 5000 Biermarken. Als weltweit größtes zusammenhängendes Hopfenanbaugebiet gilt rund um Wolnzach die Hallertau in Bayern. Weitere Anbaugebiete liegen nach Angaben des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer vor allem in den Regionen Elbe-Saale (Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen), Tettnang (Baden-Württemberg) und Spalt (Bayern). (dpa)

Hopfen sorgt beim Bier für den Geschmack, aber auch für den Schaum. Die Pflanzen brauchen zum Wachsen eine gesunde Mischung aus Feuchtigkeit und Wärme. Etwa 60 Gramm Hopfen sind laut Berthold für 100 Liter Bier nötig. Zur gerade angesagten Geschmacksrichtung bemerkte der Verbandschef: „Der Markt bestimmt, was wir produzieren.“ Der Hopfen aus dem Anbaugebiet werde zur Weiterverarbeitung in die Hallertau geliefert und an Brauereien verkauft.

Für den jeweils unterschiedlichen Geschmack beim Bier sorgen traditionelle Hopfensorten wie „Hallertauer Magnum“ oder „Perle“. Gefragt seien aber auch Spezialitäten aus Flavor-Hopfen für Bier, das in kleinen Brauereien handwerklich hergestellt wird. „Da gibt es durchaus Leute, die relativ viel Geld für diese Biere ausgeben wollen. Da macht der Hopfen erst recht den besonderen Pfiff aus“, sagte Berthold etwa mit Blick auf das in Mode gekommene Craftbeer. Mengenmäßig machten diese Biere allerdings nicht den Hauptteil des Geschäfts für die Hopfenbauern aus.

Seit 500 Jahren gilt das Reinheitsgebot für Bier. Demnach dürfen zum Brauen neben Wasser nur Hopfen, Malz und Hefe verwendet werden. Das Reinheitsgebot gilt als ältestes noch bestehendes Lebensmittelgesetz der Welt. (dpa)

zur Startseite