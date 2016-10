Hope-Award für Schiri Urs Meier

Bitte und Danke sagen – beides gehört zur Hope-Gala dazu. Die Bitte um Spenden und Unterstützung des Anti-Aids-Projektes Hope Cape Town ist Sinn der Benefizgala. Am 12. November zieht sie zum elften Mal rund 800 Gäste ins Schauspielhaus. An diesem Abend nimmt sich die Initiatorin Viola Klein auch wieder Zeit, Danke zu sagen. Das tut sie mit der Verleihung des Hope-Awards, der in diesem Jahr an den ehemaligen Fifa-Schiedsrichter Urs Meier geht. „So wie Urs Meier als Schiedsrichter für Fairplay sorgte, so engagiert er sich jetzt weltweit für die Belange von Kindern“, sagt Viola Klein. Als Botschafter der Kindernothilfe setzt sich der 57-Jährige gegen Kinderarmut, Gewalt und Krankheiten wie Aids ein.

Er besuchte entsprechende Projekte in Südafrika. Zahlreiche Benefizfußballspiele hat er schon ehrenamtlich gepfiffen, selbst Turniere organisiert und mit Kindern und Jugendlichen in Deutschland Geld für das Projekt „Action!Kidz – Kinder gegen Kinderarbeit“ gesammelt. Die Laudatio wird Urs Meiers langjähriger Freund und Kollege Johannes B. Kerner halten. Der Hope-Award wurde bereits an Uno-Botschafterin Waris Dirie, CDU-Politikerin Rita Süßmuth und Sänger und Unicef-Ehrenpräsident Harry Belafonte verliehen. (SZ/nl)

