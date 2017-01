„Honey“ vermittelt Wohnungen in Pirna Ein Dschungelcamp-Bewohner wirbt jetzt für ein Pirnaer Unternehmen. Das überraschte selbst die Auftraggeber.

Eine Immobile in Pirna finden? „Kein Problem“, sagt Alexander Keen als Vermittler im neuen Werbefilm der Geva. © Screenshot: SZ

Sie suchen eine neue Immobilie? „Kein Problem“, sagt ein bekanntes Gesicht im neuen Werbespot des Pirnaer Immobilienunternehmens Geva. Wen sich die Geva da als hübschen Makler für den Werbefilm eingekauft hatte, das wurde selbst den Mitarbeitern erst in den vergangenen Tagen klar – als nämlich die neue Staffel der RTL-Sendung Dschungelcamp startete. Das Geva-Werbegesicht aus dem Clip tauchte dort nämlich plötzlich als Mitbewohner auf: Alexander Keen alias „Honey“. „Ich konnte damit erst überhaupt nichts anfangen und war total überrascht, als mich plötzlich Leute darauf ansprachen“, sagt Geva-Geschäftsführer Sven Vater. Er selbst schaue das Dschungelcamp nicht. „Dafür ist mein Geschmack wohl ein bisschen zu konservativ.“ Der Werbefilm entstand in Zusammenarbeit mit der DDV-Mediengruppe, die auch die Sächsische Zeitung herausgibt, bevor bekannt war, dass Alexander Keen ins Camp einzieht. Über die Bekanntheit, die das seinem Unternehmen bringt, ist Sven Vater nicht unglücklich. Er plant schon einen zweiten Teil, in dem es um die Schönheit von Pirna und der Sächsischen Schweiz geht.

