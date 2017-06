Hondafahrerin schwer verletzt Zwischen Papstdorf und Pfaffendorf ist die 36-Jährige mit ihrem Motorrad gestürzt.

© Marko Förster

Eine Motorradfahrerin wurde am Freitagvormittag bei Papstdorf schwer verletzt. Die 36-Jährige war zwischen Papstdorf und Pfaffendorf, vor dem Abzweig nach Cunnersdorf, in einer Kurve mit ihrer Honda CBR 650 geradeaus gefahren, sie stürzte und rutschte in den angrenzenden Wald. Dabei verletzte sie sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau in die Uniklinik nach Dresden geflogen. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am Motorrad auf rund 3 000 Euro. (mf)

