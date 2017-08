Honda prallt gegen Baum Der Fahrer ist mit seinem Auto auf der S121 zwischen Klitten und Kreba-Neudorf verunfallt – offenbar war er alkoholisiert und zu schnell unterwegs.

Der verunfallte Honda CR-V. © LausitzNews.de/Toni Lehder

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Mittwoch, gegen 22.25 Uhr, auf der S121 bei Klitten passiert. Ein Honda CR-V war in Richtung Kreba-Neudorf unterwegs, als der 34-jährige Fahrer nach einer leichten Linkskurve laut Aussage von Polizeisprecher Thomas Bretschneider offenbar durch Alkoholkonsum nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug zu lenken und durch überhöhte Geschwindigkeit von der Strecke abkam. Der Wagen touchierte zwei Bäume am rechten Straßenrand und prallte schließlich gegen einen dritten, bevor das Auto zum Stehen kam.

Darin befanden sich noch drei weitere Insassen. Die zwei 30-jährigen und der 34-jährige Mitfahrer kamen wie auch der Unfallverursacher mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von umgerechnet 1,96 Promille. Der Sachschaden beträgt rund 10000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

zur Startseite