Honda kracht in Umgebindehaus Auf der B 98 in Wehrsdorf verliert ein 19-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Erst eine Wand kann ihn bremsen. Direkt dahinter steht eine junge Mutter.

Dieses Auto landete am Sonntagabend in Wehrsdorf an einer Hauswand. © Lausitznews

Großer Schreck am Sonntagabend: In Wehrsdorf ist ein Honda von der Bundesstraße 98 abgekommen und gegen die Wand eines Umgebindehauses gekracht. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, eine Bewohnerin erlitt einen Schock. Außerdem entstand reichlich Sachschaden.

Wie die Polizeidirektion in Görlitz mitteilte, hatte am Abend gegen 20.20 Uhr ein junger Autofahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 19-Jährige war von Steinigtwolmsdorf in Richtung Sohland unterwegs. Am Ortseingang in Wehrsdorf kam er mit seinem Auto zunächst nach links von der Straße ab und rollte über die Gegenfahrbahn. Anschließend durchbrach der Honda den massiven Zaun eines Vorgartens. Das Auto kam den Angaben der Beamten zufolge schließlich erst an der Hauswand zum Stehen.

Durch den Aufprall wurde der Honda arg in Mitleidenschaft gezogen. Der Motorraum wurde eingedrückt, die Türen gänzlich verbeult. Durch den Aufprall wurden beide Airbags ausgelöst. Der 19-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Begleiter kamen dennoch vergleichsweise glimpflich davon. Beide erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Der Fahrer musste dennoch in eine Klinik gebracht werden. Das völlig ramponierte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Reichlich Schaden entstand aber auch am Umgebindehaus. Unter anderem ging Glas in einem der Fenster zu Bruch. Unmittelbar hinter der Scheibe soll während des Unfalls eine Frau ihr Baby gestillt haben. Laut Augenzeugen, die bei der Unfallaufnahme an der Dresdener Straße vor Ort waren, hat die Frau einen Schock erlitten.

Wie genau es zu diesem Unfall kommen konnte, teilte die Polizei nicht mit. Experten seien gegenwärtig noch dabei, zur Unfallursache zu ermitteln. Klare Aussagen gibt es unterdessen bereits zum Sachschaden. Nach ihren ersten Schätzungen beziffern die Polizisten den auf 15 000 Euro.

In den nächsten Monaten werden die Anwohner an der B 98 in Wehrsdorf ohnehin mehr Ruhe haben. Weil im benachbarten Pilzdörfel eine Brücke erneuert wird, bleibt die Straße ab dieser Woche bis Ende November im Baustellenbereich gesperrt. Die Umleitung erfolgt großräumig über Kirschau, Wilthen und Neukirch. (szo)

