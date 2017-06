Homosexuelle hoffen auf ein Ja

Zwei Bundestagsabgeordnete aus der Region stimmen am Freitag im Bundestag in Berlin über die Homo-Ehe mit ab. Einig sind sich die beiden nur in ihrer Merkel-Kritik.

So wird Klaus Brähmig mit Nein stimmen. Das ist auch die Linie der sächsischen Union. „Von mir aus kann jeder jeden lieben, aber das Institut der Ehe steht für mich unter besonderem Schutz“, sagt der CDU-Mann aus Papstdorf. Mit der Ehe für Mann/Frau sowie der eingetragenen Lebenspartnerschaft für Mann/Mann und Frau/Frau habe man bereits vernünftige Rechtsnormen. Beim Adoptionsrecht, so Brähmig, „sollte man bedenken, dass wir Eltern für Kinder und nicht Kinder für Eltern suchen.“

Verärgert sind beide darüber, wie die Abstimmung nun zustande kommt. Am Montag hat Kanzlerin Angela Merkel bei einer Talkrunde gesagt, sie wünsche sich eine Diskussion, die „eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht“ – und rückte damit von der bisherigen CDU-Haltung ab. Mehr noch: Damit war der Weg für eine Abstimmung im Parlament frei, für die sich die SPD sofort eingesetzt hat. CDU-Mann Brähmig sagt, ihm missfällt, dass solche Themen nicht auf Parteitagen, in Fraktionssitzungen oder im Plenum diskutiert werden. „Denn da gehören sie hin.“ Eine indirekte Kritik an der Kanzlerin. Und André Hahn sagt: „Ich stimme gemäß Grundgesetz immer nach meinem Gewissen und nicht nur, wenn es mir eine Bundeskanzlerin erlaubt.“