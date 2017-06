Homöopathen als Touristen Ärzte eines Leipziger Kongresses besuchten die Geburtsstadt Samuel Hahnemanns.

Das Geburtshaus von Christian Friedrich Samuel Hahnemann am gleichnamigen Hahnemannsplatz in Meißen. © Archiv: Claudia Hübschmann

Mehr als 1 000 homöopathische Ärztinnen und Ärzte aus rund 60 Nationen trafen sich am vergangenen Wochenende für dreieinhalb Tage in Leipzig, um sich unter dem Motto „Networking in Medical Care“ mit der ärztlichen Zusammenarbeit verschiedener Therapierichtungen zu beschäftigen. „Selbstverständlich, dass den Kongressteilnehmern ein Ausflug in die Geburtsstadt des Homöopathie-Begründers Christian Friedrich Samuel Hahnemann angeboten wurde“, erklärt Stadtsprecherin Katharina Reso.

Am Sonntag begrüßte dann Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) rund 70 Ärztinnen und Ärzte aus aller Welt am Hahnemanndenkmal im Nicolaipark. Der Oberbürgermeister betonte, dass das Andenken an Hahnemann und sein Wirken bis heute auf vielerlei Art in Meißen gewürdigt werde. So sei nicht nur der zentrale Platz am Geburtshaus Hahnemanns nach ihm benannt und die Gedenkstele im Nicolaipark erinnere an den berühmten Arzt. Mit der Vergabe des Wissenschaftspreises „Großer Meißner Globulus“ gemeinsam mit dem Hahnemannzentrum e. V. wolle man vielmehr auch jene ehren, die das Wissen und Können Hahnemanns bis in die heutige Zeit tragen und stetig weiter entwickeln.

Raschke lobte die Arbeit des Hahnemannzentrums e. V., das auf vielfältige Weise die Erinnerung an das Leben und Werk des Meißner Ehrenbürgers lebendig halte. Auch bei den Medizinern, die nicht am Ausflug teilnehmen konnten, warb das Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur für einen Besuch in Meißen. Jeder der 1 000 Kongressteilnehmer konnte umfassendes Infomaterial mit der Einladung in die Porzellan- und Weinstadt mit nach Hause nehmen.

Bei künftigen Marketingaktivitäten wird die Homöopathie weiterhin eine wichtige Rolle spielen. So soll beispielsweise Samuel Hahnemann in der neuen Imagebroschüre Meißens eine Doppelseite gewidmet werden. (SZ)

