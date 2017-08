Hommage an Manfred Krug Bei den Zittauer Filmnächten gibt es am Dienstag noch mal eine Wunschfilmnacht. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com sind weitere Termintipps zu finden.

Manfred Krug als junger Mann im Film „Spur der Steine“ von 1966. © picture alliance / Keystone

Am vorletzten Tag der diesjährigen Zittauer Filmnächte erinnern die Veranstalter am Dienstag noch einmal an den verstorbenen Manfred Krug. Für das Publikum stehen drei Filme des beliebten Schauspielers zur Auswahl: „Spur der Steine“ von 1966, „Weite Straßen – stille Liebe“ von 1969 und „Das Versteck“ von 1978.

Der gewählte Film beginnt gegen 21 Uhr, wenn es dunkel genug ist an der Freilichtbühne im Zittauer Weinaupark. Einlass ist bereits eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.

Am 30. August findet die letzte Vorstellung der Zittauer Filmnächte statt. Dann läuft noch mal „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“. (szo)

