Homann baut in Leppersdorf

Die Entscheidung ist gefallen. Der Feinkosthersteller Homann wird ab 2020 in Leppersdorf produzieren. Das teilte am Freitagnachmittag Alexander Truhlar, Sprecher der Unternehmensgruppe Theo Müller, mit. Die Werke in Dissen, Lintorf, Bottrop und Floh-Seligenthal werden geschlossen. In Leppersdorf investiert die Müller-Gruppe rund 500 Millionen Euro. 800 Arbeitsplätze sollen im neuen Werk entstehen. „Hinzukommen weitere durch den Ausbau des Standortes Leppersdorf“, sagte Truhlar. Nachdem jetzt die Entscheidung gefallen ist, werden nach seinen Worten unverzüglich die Planungen weitergeführt. „Es gibt bereits jetzt einen gewissen Planungsstand. Den werden wir jetzt weiterentwickeln.“ Das Werk wird komplett neu errichtet, eine Verlagerung von Produktionsanlagen aus den bestehenden Betrieben wird es nicht geben.

In der Gemeinde Wachau überwiegt die Freude über die Ansiedelung. Der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) hat in seinem Urlaub von der Entscheidung erfahren. „Ich freue mich für Leppersdorf. Das ist eine große Chance für den Standort. Er ist damit auf lange Sicht gesichert.“ Sein Stellvertreter Stefan Cyriax (CDU) sieht die Ansiedelung ebenfalls als Glücksfall. „Davon werden Wachau und die gesamte Region profitieren.“ Allerdings weist er auf mögliche Verkehrsprobleme hin. „Die Belastungen für die Anwohner werden sich erhöhen. Darauf haben wir bereits in Gesprächen mit der Landesregierung hingewiesen. Eine Werkszufahrt über die Autobahnzufahrt wäre das Beste für den Ort.“ Zudem müssten Wohn-Standorte her. „In der Gemeinde verfügen wir derzeit nicht über Bauflächen. Sie müssen zügig geplant werden.“

Auf alle Grenzwerte achten

Lothar Israel, Fraktionschef der Offenen Bürgerliste (OBL), verspricht, die Ansiedelung kritisch zu begleiten. „Das Gewerbegebiet ist bereits dicht bebaut. Mit der Homann-Ansiedlung wird es noch intensiver genutzt. Wir werden darauf achten, dass alle Bestimmungen und Grenzwerte eingehalten werden.“

Matthias Grahl, Chef einer Metallbaufirma in Wachau und CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, freut sich „außerordentlich“ über die Nachricht. „Damit wird die Wirtschaft in der Region gestärkt. „Es gibt bereits jetzt gute Kontakte hier ansässiger Firmen zu Sachsenmilch. Mit der Ansiedelung wird das sicher noch intensiver“, sagt er. „Mit der Ansiedelung haben wir die Arbeit vor der Haustür und müssen nicht nach Stuttgart oder anderswo fahren.“ Für ihn ist die Entscheidung auch ein Zeichen für die gute Arbeit von Politik und Behörden. „Sowohl Landesregierung als auch Kreisverwaltung haben offenbar ihre Hausaufgaben gemacht. Sonst hätte sich das Unternehmen nicht für Leppersdorf entschieden.“ Nach seinen Angaben wird das Werk auf einer Fläche im Kerngebiet von Sachsenmilch errichtet, die von Leppersdorf kaum einsehbar ist. Laut Bürgermeister Künzelmann kann Müllermilch ohne langwieriges Genehmigungsverfahren loslegen. „Vor der Errichtung des neuen Werkes ist fast nur eine Bauanzeige notwendig“, sagte er kürzlich. Matthias Grahl sieht die Belastungen für die Anwohner daher eher durch zusätzlichen Straßenverkehr. „Wir haben die Hoffnung, dass die Autobahnzufahrt künftig als Werkszufahrt genutzt werden kann und somit der Verkehr aus dem Ort gehalten wird.“

40 Standorte in Europa geprüft

In Dissen und den anderen Standorten hatten Belegschaft, Gewerkschafter und auch Politiker bis zuletzt für einen Verbleib gekämpft. Ein Gutachten über Vor- und Nachteile der jeweiligen Standorte wurde erstellt, auch rasches Baurecht versprochen. Alle Argumente haben die Unternehmensspitze offenbar nicht überzeugt. Ende April war bekannt geworden, dass die Müller-Gruppe vier Betriebe ihres Salat- und Soßenproduzenten Homann schließen wird. 1500 Arbeitsplätze sind betroffen. Auf der Suche nach dem neuen Firmensitz wurden 40 Standorte in ganz Europa geprüft. Neben Leppersdorf waren bis zuletzt noch zwei weitere Regionen in der engeren Wahl, darunter das polnische Poznan.

Den Ausschlag für Leppersdorf haben offenbar neben dem unkomplizierten Genehmigungsverfahren die gute Verkehrsanbindung über die A 4 und die Schnellstraße S 177 gegeben. Außerdem kann Homann von der vorhandenen Logistik der Sachsenmilch-Molkerei profitieren.

