Holzwerk braucht mehr Platz Das Sägewerk von Schweighofer in Kodersdorf soll größer werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben bereits zu.

Blick auf das Sägewerk von Holzindustrie Schweighofer im Industriegebiet an der Autobahn in Kodersdorf. © André Schulze

Das Sägewerk in Kodersdorf soll größer werden. Dazu hat die Holzindustrie Schweighofer GmbH einen Bauantrag an die Gemeinde gestellt. Dieser wurde in der jüngsten Sitzung mit dem Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens einstimmig beschlossen. Zum einen betrifft das die räumliche Erweiterung der bestehenden Sägehalle sowie der Umbau und die Erweiterung eines Nebengebäudes.

Wie das Unternehmen die Gemeinde mit dem Bauantrag informierte, soll mit der Erweiterung der Sägehalle die Schlosserei mehr Platz bekommen, die Elektrowerkstatt vom Ober- ins Erdgeschoss ziehen und damit eine Neugliederung der Büro- und Sozialräume möglich machen.

Zudem soll auch der Schärfraum für die Sägeblätter einen neuen Platz im Innenbereich der Halle bekommen. Mit dieser Verlagerung soll der Nachbarschaftslärm reduziert werden. (SZ/sg)

