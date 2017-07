Holztransporter reif für den Schrottplatz

Zittauer Kriminalisten klären angeblichen Raubüberfall auf Zittau. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat einen angeblichen Raubüberfall aufgeklärt, den es allerdings tatsächlich nie gegeben hat. Eine 60-Jährige hatte behauptet, am 3. Juli 2017 im Bereich des Karl-Liebknecht-Rings in Zittau überfallen worden zu sein. Ein Mann habe ihr die Geldbörse mitsamt 500 Euro Bargeld entwendet. Im Verlauf der Ermittlungen mehrten sich jedoch Widersprüche in den Aussagen der Frau. Sie gab schließlich zu, die Geschichte erfunden zu haben. Nach eigenen Angaben erhoffte sie sich dadurch offenbar eine Geldzahlung ihrer Versicherung. Somit hat sich das Blatt gewendet. Die vormals Geschädigte ist nun selbst Tatverdächtige. Die Ermittlungen zum Verdacht des Vortäuschens einer Straftat und des Betruges dauern an. (tk)

Vandalismus auf dem Marienplatz Görlitz. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fall von Vandalismus auf dem Marienplatz in Görlitz. Die Stadtverwaltung hatte angezeigt, dass dort – vermutlich in der Nacht zum 11. Juli 2017 – an mehreren Bänken die Armlehnen abgerissen und zum Teil offensichtlich auch mitgenommen wurden. Den Schaden beziffert die Kommune auf mehrere Hundert Euro. Wer weiß, wer für die Beschädigungen verantwortlich war oder die Taten beobachtet hat, wird gebeten, sich im Polizeirevier Görlitz an der Gobbinstraße (Telefon 03581 6500) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (tk)

Alufelgen gestohlen Niesky. In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte auf dem Freigelände einer Firma an der Görlitzer Straße in Niesky am Werk gewesen. Die Täter haben von zwei stillgelegten Renault alle acht Kompletträder auf Alufelgen abmontiert und entwendet. Der Sachschaden an den Pkw wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt, die Räder sollen in Summe 2000 Euro wert gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cs)

Fiat trifft Ford Görlitz. Zwei leicht verletzte Autofahrer und rund 6000 Euro Sachsachen – das waren die Folgen einer Kollision am Donnerstagnachmittag auf der Landeskronstraße. An der Einmündung zur Krölstraße war ein Fiat Ducato mit einem Ford zusammengestoßen. Die beiden 50 und 66 Jahre alten Fahrer wurden anschließend im Krankenhaus versorgt. Ihre Autos nahm ein Abschleppdienst an den Haken. (tk)

16 Fahrer zu schnell unterwegs K 8610, Abzweig Ruppersdorf. Donnerstagnachmittag hat ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes auf der ehemaligen B 178 am Abzweig nach Ruppersdorf die Geschwindigkeit kontrolliert. In dem Waldstück ist die kurvenreiche Strecke mit 70 km/h ausgeschildert. Von rund 500 Fahrzeugen fuhren 16 schneller als erlaubt über die Kuppe. Die höchste Überschreitung betrug 28 km/h. Dafür sieht der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog ein Bußgeld von 80 Euro und einen Punkt in Flensburg vor. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird die betroffenen Halter in den kommenden Wochen anschreiben. (tk)

Kabel gestohlen Ebersbach-Neugersdorf, OT Ebersbach. In Ebersbach waren Kabeldiebe in der Nacht zu Donnerstag auf einer Baustelle an der Adam-Ries-Straße am Werk. Die Täter brachten einen Stromkasten auf und kappten eine Kraftstromleitung. Das Kabel von rund 60 Meter Länge nahmen die Unbekannten mit. Den Schaden bezifferte die Baufirma mit rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei führt hierzu die weiteren Ermittlungen. (tk)

Unfall im Kreisverkehr Weißwasser. Am Donnerstagabend ist es im Kreisverkehr an der Schweigstraße in Weißwasser zu einem Unfall gekommen. Ein 67-jähriger Mazda-Fahrer missachtete beim Einfahren in das Rondell die Vorfahrt. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (cs)