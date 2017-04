Holzstapel an einer Scheune brennt Ein Zeitungsausträger bemerkte am Mittwochmorgen einen Brand in Taschendorf. Er klingelte die Familie aus dem Schlaf.

Die Feuerwehr löschte den Brand in Taschendorf. © Rocci Klein

Gegen 3.55 Uhr in der Nacht zum Mittwoch wurden die Feuerwehren aus Uhyst, Burkau sowie Großhänchen-Pannewitz nach Taschendorf zu einem Scheunenbrand an der Bischofswerdaer Straße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kameraden aus Uhyst brannte ein Holzstapel an einer Scheune. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Scheune verhindert werden. Insgesamt waren 27 Kameraden vor Ort, löschten das Holz ab sowie die Außenbretter der Scheune. Hier hatte das Feuer bereits versucht, auf das Gebäude überzugreifen. Gegen 5.10 Uhr war der Einsatz beendet.

Glück im Unglück hatte die Familie des Hofes. Ein Zeitungsausträger hatte den Brand bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und dann und die Familie aus dem Schlaf geklingelt. Diese hatte dann versucht, mit einem Gartenschlauch zu löschen. Nur wenige Minuten später hätte der Brand verheerende Folgen haben können. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Zur Höhe des Schadens gibt es derzeit noch keine Angaben.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. (szo)

