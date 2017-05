Holzpyramide entsteht am Reitplatz Bei der Sanierung des Schlossparkes sind große Mengen Holz angefallen. Ein Teil wird jetzt aufgeschichtet.

Bei der Umgestaltung des Wachauer Schlossplatzes wurden zahlreiche Bäume gefällt. Ein Teil des Holzes wird zu einer Pyramide aufgeschichtet. © Thorsten Eckert

Die Sanierung des Wachauer Schlossparks ist eins der großen Projekte der Gemeinde in diesem Jahr. Rund 50 Bäume, vor allem Buchen, Linden und Eichen werden neu angepflanzt. Das Projekt kostet knapp eine halbe Million Euro. Ein Teil des Geldes fließt in den Naturschutz. So werden rund 4000 Euro für die Errichtung einer sogenannten Totholzpyramide ausgegeben. „Sie besteht aus abgesägten Stämmen und Wurzelballen und dient zum Unterschlupf für Vögel, Insekten und Fledermäuse.“Inzwischen ist auch klar, wo sie aufgestellt wird. „Die Firma wird die mehrere Meter hohe Pyramide am Rand des Schlossparkes in der Nähe des Reitplatzes an der Straße Am Rittergut aufbauen“, sagte Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). Anschließend werden die Stämme mit Stahlseilen gesichert.

Naturschützer haben im Schlosspark bereits zwölf Fledermauskästen aufgehängt. Sie dienen als Ersatz für weggefallene natürliche Behausungen. Die Kästen wurden von Bewohnern des Epilepsiezentrums in Kleinwachau angefertigt.

Im Februar 2017 wurde bekannt, dass 60 Bäume im Zuge des Wiederaufbaus des Parkes gefällt werden müssen. Laut Landesdenkmalamt wird der Park komplett neu angelegt. Die einzelnen Originalbäume, die jetzt noch stehen, würden dem Wind eine große Angriffsfläche bieten und bei einem Umknicken in dem dann sanierten Park großen Schaden anrichten. Außerdem wurden die meisten der alten Bäume bereits beim Tornado 2010 beschädigt. Mit der Rodung ist gewährleistet, dass der Park wieder einheitlich hoch wächst.

Nach dem Fällen der Bäume beginnt jetzt die eigentliche Parkgestaltung. Der Gemeinde ist dafür Fördergeld von fast 400 000 Euro in Aussicht gestellt worden. Der überwiegende Teil kommt von der Bundesregierung, rund 90 000 vom Freistaat. Etwa 50 000 Euro steuert die Gemeinde bei. Erste Detailplanungen sind in Auftrag gegeben worden.

Im Park werden mehrere Sitzgruppen aufgestellt. Von dort werden Blickachsen zur Wachauer Kirche oder zum Schloss freigehalten. Gänzlich neu angepflanzt werden rund 50 Bäume, vor allem Buchen, Linden und Eichen. Groß ist die Menge der benötigten Sträucher. Etwa 1 600 Stück werden neu gepflanzt.

