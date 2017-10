Holzindustrie auf Expansionskurs Das Unternehmen hat in Heidenau gerade erst eine Produktions- und Lagerhalle gebaut. Schon gibt es weitere Pläne.

Geschäftsführer Maik Juppe plant nun schon das nächste Bauvorhaben seiner Firma. © Kristin Richter

In drei Wochen ist die nächste Produktions- und Lagerhalle auf dem Gelände der Holzindustrie in Heidenau fertig. Eine neu gebaute Lagerhalle ist bereits in Nutzung. Damit ist die zweite Erweiterung des Unternehmens an der Dresdner Straße abgeschlossen.

Geschäftsführer Maik Juppe plant nun schon die nächste Expansion. Dazu ist er mit der Stadt Dresden im Gespräch. Die Landeshauptstadt hat für das interkommunale Gewerbegebiet mit Heidenau die Vermarktung übernommen. Juppe will bereits im nächsten Jahr wieder bauen. Das Unternehmen ist seit der Ansiedlung in Heidenau vor sechs Jahren inzwischen schon auf 6 000 Quadratmeter Lager- und Produktionsfläche gewachsen.

Die Holzindustrie baut Verpackungen vor allem für Aggregate, Maschinen und Geräte. Kürzlich wurden elf mal drei mal zweieinhalb Meter große Kisten gebaut. Im November folgen Kisten, in denen 55 Tonnen schwere Generatoren transportiert werden sollen.

Neben dem Verpacken konzentriert sich Juppe immer mehr auch auf das Lagern. „Damit sich unsere Kunden auf das Produzieren konzentrieren können“, sagt er. Künftig will Juppe den Service für die Firmen erhöhen. Und dafür braucht sein Unternehmen eben auch Platz. (SZ/sab)

zur Startseite