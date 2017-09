Holzhauslauf mit Teilnehmerrekord Das Interesse am Nieskyer Lauf steigt weiter an. Ab Mitte August gab es einen richtigen Teilnehmer-Ansturm für die vierte Auflage.

Am vierten Holzhauslauf in Niesky werden so viele Läufer wie nie zuvor teilnehmen. © Archivfoto: SZ/Uwe Soeder

Niesky. Zum vierten Mal findet am Sonntag in Niesky der Holzhauslauf statt. Und daran werden so viele Läufer wie noch nie teilnehmen. „Es gibt 240 Anmeldungen. Das sind 50 mehr als im vorigen Jahr“, freut sich Organisatorin Claudia Wieltsch vom Nieskyer Museum. Denn nachdem die Anmeldungen lange Zeit nur schleppend eingingen, hat es in der Woche vor dem 18. August einen regelrechten Ansturm gegeben. Wer sich bis dahin angemeldet hat, hat das T-Shirt zum Lauf kostenlos erhalten. Wer kurzentschlossen an dem Lauf teilnehmen will, kann sich aber auch noch am Sonntag anmelden. „Der Start ist um 11 Uhr und wir sind ab neun da“, sagt Claudia Wieltsch. Willkommen ist jeder. Die Spanne der Teilnehmer reicht von Familien mit kleinen Kindern – der Jüngste ist erst ein halbes Jahr alt – bis hin zu Senioren. Einige Läufer kommen sogar bis aus Potsdam nach Niesky. Es gibt drei Strecken. Die 5- und 10-Kilometer-Touren führen vom Zinzendorfplatz durch die Stadt, vorbei an Sehenswürdigkeiten. Die 28-Kilometer-Tour geht durch die Heide- und Teichlandschaft zur Schrotholzhaussiedlung Erlichthof nach Rietschen und zurück. An verschiedenen Streckenpunkten sind Stempelstellen eingerichtet. Wer mindestens drei Stempel sammelt, nimmt an der Tombola teil, die um 14 Uhr stattfindet. (SZ/bb)

