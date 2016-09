Holzhackmaschine für das Museum in Sagar Mit dieser Attraktion überraschten die Sagarer die Besucher. Die Segler trafen sich derweil zur Herbstregatta auf dem Bärwalder See.

zurück Bild 1 von 6 weiter Gunter Schacher führt während des Museumsfestes am Sonntagvormittag zum ersten Mal die Holzhackmaschine im Handwerk- und Gewerbemuseum Sagar den Gästen in Funktion vor. Zuvor hatten die Besucher die Gelegenheit, die Holzwollemaschine zu besichtigen. © SZ Gunter Schacher führt während des Museumsfestes am Sonntagvormittag zum ersten Mal die Holzhackmaschine im Handwerk- und Gewerbemuseum Sagar den Gästen in Funktion vor. Zuvor hatten die Besucher die Gelegenheit, die Holzwollemaschine zu besichtigen.

Der Stadtchor Weißwasser singt im Themengarten des Findlingsparkes.

Kurz nach dem Start drängen sich die Fahrzeuge in der ersten Runde des Wertungslaufes um den Landskron-Cup durch die Kurve des Motorsportparkes Dauban.

Foto: / /Anne Lustig, Vorsitzende des Schulfördervereins, zeigt an einer Informationstafel die Entwicklung der Freien Schule in Boxberg, zu der der Verein viel beigetragen hat.

Leinen los und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel hieß es am Sonnabend bei der Herbstregatta des Wassersportvereins Bärwalder See. Das Wetter hätte durchaus ein besseres für die Segler sein können.

Anne Sagner bastelte am Sonntagnachmittag in der Station Junge Naturforscher und Techniker in Weißwasser aus Luftballons bunte Figuren während des Festes zum Weltkindertag. Fotos: Rolf Ullmann (4)

Die Mitglieder des Fördervereins Museum Sagar feierten am Sonntag mit zahlreichen Gästen den traditionellen Museumstag zum offiziellen Abschluss der Saison. Doch auch danach bleiben die Tore dieser sehenswerten Schau zu den gewohnten Öffnungszeiten bis zum 3. Oktober weiter geöffnet. Ein Besuch in Sagar lohnt sich allemal, denn Jahr für Jahr warten die engagierten Vereinsmitglieder mit Neuerungen auf. Diesmal zeigten sie voller Stolz eine funktionsfähige Holzhackmaschine aus dem Jahr 1920. Gleichfalls neu ist die Sonderausstellung: „Feuer, Wasser, Katastrophen, Zornsfeuer im Städtl Muskau vor 250 Jahren“.

Sechs Segelbootsbesatzungen des Wassersportvereins Bärwalder See nahmen an der diesjährigen Herbstregatta des Vereins am Sonnabendnachmittag teil. Von dem Starter- und Zeitnehmer-Duo Marion Adler und Hans Joachim Lis wurden sie am Marina-Hafen des Bärwalder Sees auf den zwei Seemeilen langen Rundkurs, den sie zweimal umsegeln mussten, geschickt. Am Ende waren Bernd und Monika Schneider die schnellsten und siegten vor Frank und Kathrin Schulze und dem Alleinsegler Frank, der als Dritter ins Ziel kam.

Vor zehn Jahren fanden sich Befürworter für eine Freie Mittelschule in Boxberg zu einem Förderverein zusammen. Anlässlich dieses kleinen Jubiläums hatte der Vorstand am Sonnabendnachmittag die Vereinsmitglieder, Förderer und Unterstützer für die Schule zu einer Feier auf das Gelände der heutigen Freien Oberschule eingeladen. Bei einer Schulhausführung und an einer Infotafel konnten sich die Gäste über die Entwicklung der Schule informieren. Der Auftritt des deutsch-polnischen Jugendsymphonieorchesters der Kreismusikschule Dreiländereck sorgte für den musikalischen Beitrag.

Im Motorsportpark Dauban dröhnten die Motoren beim 1. Daubaner Stockcar sowie bei mehreren Wertungsläufen im Autocross. Rund 100 Motorsportler nahmen dabei die Herausforderungen der Rennstrecke an. Der MACC Dauban wurde dabei als der Ausrichter des Rennens von zahlreichen freiwilligen Helfern unterstützt.

Vier Chöre hatten sich am Sonntag zum 9. Chorsingen im Findlingspark Nochten auf den Weg gemacht. Aufgrund des regnerischen und kühlen Wetters verlegten die Organisatoren die meisten Auftritte der Klangkörper aus Bischofswerda, Hoyerswerda, Spremberg und Weißwasser in den Saal des Informationszentrums.

Seit 1954 wird auf Beschluss der Uno der Weltkindertag gefeiert. Mit dieser Veranstaltung soll seither auf die Rechte der Heranwachsenden aufmerksam gemacht und das Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen untereinander gefördert werden. Diesem Ziel war auch das Kinderfest in der Station Junger Naturforscher und Techniker in Weißwasser verpflichtet. Mehrere Vereine und Einrichtungen richteten dazu ein abwechslungsreiches, mehrstündiges Kinderfest aus. So konnten sich die jungen Besucher an mehreren Ständen betätigen.

