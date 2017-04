Holzgeländer zerbrochen und in Bach geworfen Randalierer haben das Geländer an der Wasserfallstraße in Lichtenhain beschädigt. Jetzt sucht die Stadt Sebnitz nach den Tätern.

Wer sich auf den Weg zum Lichtenhainer Wasserfall macht, wird bemerken, dass das Holzgeländer entlang der Straße zerstört wurde. © Archivfoto/Katja Frohberg

Unbekannte haben offenbar das Holzgeländer an der Wasserfallstraße in Lichtenhain beschädigt. Mehrere Balken des Geländers sind zerbrochen oder fehlen teilweise komplett. Das wurde während einer Kontrolle an der für Autos gesperrten Straße von Lichtenhain ins Kirnitzschtal festgestellt.

Die Stadtverwaltung Sebnitz geht davon aus, dass sie mutwillig zerstört wurden. „Hier muss jemand regelmäßig seinen Frust oder überschüssige Energie rauslassen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Erst in den vergangenen beiden Jahren wurden rund 3 000 Euro in die Reparatur der hölzernen Handläufe gesteckt. Die Stadt weist daraufhin, dass die Geländer der Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern an der Böschung des Lichtenhainer Bachs dienen. Mitunter würden die herausgebrochenen Hölzer auch im Bach landen, was bei Starkregen zu gefährlichen Überschwemmungen führen könne. (SZ)

Hinweise zu den zerstörten Geländern nimmt die Stadt Sebnitz entgegen unter Tel. 035971 84211.

