Holzfachmarkt steht in Flammen

Feuer im Coswiger Holzfachmarkt. © Jens Ruppert Feuer im Coswiger Holzfachmarkt.

Feuerwehren aus Weinböhla, alle Ortsteilwehren aus Radebeul sowie Friedewald, Reichenberg und Boxdorf sind im Einsatz.

Die große Lagerhalle steht komplett in Flammen.

Coswig. Feueralarm in Coswig. Gegen 4 Uhr wurden die Kameraden am Donnerstag angefunkt und darüber informiert, dass auf dem Tännichtweg in Coswig ein Flammenmeer zu sehen ist. Als kurz darauf die Feuerwehrleute anrückten, war der helle Feuerschein bereits weithin sichtbar. Der WHG Holzfachmarkt brannte bereits in voller Ausdehnung. Sofort wurden die Feuerwehren Weinböhla, alle Ortsteilwehren aus Radebeul sowie Friedewald, Reichenberg und Boxdorf nachalarmiert. Ebenso waren der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Alle verfügbaren Löschwasserentnahmestellen, teilweise auch aus 500 Metern Entfernung wurden angezapft. Bei dem riesigen Ausmaß von Flammen und dem Brandgut Holz war eine wirksame Brandbekämpfung nicht mehr möglich. Bei 6 Grad Minus gefror auch das Löschwasser auf dem Boden. Mühsam versuchten die Kameraden, wenigstens noch die Geschäftsunterlagen und Computertechnik zu retten. Die Brandbekämpfung wird sicher bis in die späten Vormittagsstunden dauern.

Zur Brandursache und Schadenshöhe ermittelt die Polizei.

Erst am Mittwoch brannte es im Brockwitzer Dehner-Gartenmarkt. (jr)

