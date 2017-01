Holzbrücke soll repariert werden Die Eisenbahnüberführung in Niedervogelgesang ist in die Jahre gekommen.

Die defekte Brücke auf dem Verbindungsweg zwischen Cunnersdorf und der Brücke über die Eisenbahn in Niedervogelgesang soll in diesem Jahr repariert werden. Dies geht aus einer Antwort des Pirnaer Rathauses auf eine Anfrage der Stadträtin Franziska Kuhne (Grüne) hervor. Die Abgeordnete hatte sich erkundigt, ob die Brücke zeitnah wieder auf Vordermann gebracht werden kann. Nach Auskunft der Stadt hatten Fachleute das Bauwerk, das nicht auf einem markierten Wanderweg liegt, Ende 2016 begutachtet. Dabei stellten sie fest, dass auch die Stahlträger korrodiert und daher sanierungsbedürftig sind. In dem Zusammenhang wird auch darüber nachgedacht, die hölzernen Laufbohlen durch Gitterroste zu ersetzen. Sobald es das Wetter zulässt, sollen die Aufträge ausgelöst werden. Pirna hatte bislang von einer Vollsperrung abgesehen und nur die schadhaften Stellen abgesperrt, damit der Übergang weiter passierbar bleibt. (SZ/mö)

