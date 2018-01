Holz aus dem Zeithainer Wald Die Gemeinde besitzt einige kleine Waldflächen. Gepflegt werden die aber von einem anderen.

Zeithain. Etwas mehr als drei Hektar Wald nennt die Gemeinde Zeithain ihr Eigen. Der Großteil davon befindet sich rings um das ehemalige Röderauer Waldbad, kleine Waldflächen liegen aber auch in Neudorf, Jacobsthal und zwischen Moritz und Zeithain. Die Kommune ist grundsätzlich für die Pflege der Flächen zuständig, erklärt Bauamtsleiter Holger Koßwig dazu. Dazu gehöre unter anderem das regelmäßige Entfernen von Totholz, um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, oder auch der Schutz der Bäume vor einem eventuellen Schädlingsbefall. Diese Aufgaben habe allerdings der Staatsbetrieb Sachsenforst übernommen, mit dem die Gemeinde einen Vertrag über die Bewirtschaftung des kommunalen Waldes geschlossen hat. „Es ist einfacher für uns, den Wald den Profis zu überlassen“, so Holger Koßwig.

Trotzdem beschäftigt sich auch der Zeithainer Gemeinderat in diesen Tagen mit dem Thema Wald. Es gilt, den sogenannten Forstbetriebsplan 2018 zu beschließen. Demnach ist in diesem Jahr vorgesehen, einige Verkehrssicherungsarbeiten im Bereich des Spielplatzes Jacobsthal vorzunehmen. Im Gegenzug sollen etwas mehr als fünf Kubikmeter Holz für den Verkauf aus der Fläche am Waldbad entnommen werden. Unterm Strich soll dabei ein kleines Plus von 90 Euro für die Gemeinde herauskommen, rechnet der Bauamtsleiter vor. „Für uns ist das eine klare Win-win-Situation“, sagt Holger Koßwig.

Der Forstbetriebsplan soll in der nächsten Sitzung des Gemeinderates Mitte Februar beschlossen werden, der Verwaltungsausschuss hat das Thema jedoch bereits positiv vorberaten.

Es gibt übrigens für Anwohner durchaus die Möglichkeit, Holz aus dem heimischen Wald zu erwerben, sagte der Bauamtsleiter auf Nachfrage. Interessierte könnten sich dazu einfach an den Revierförster wenden. (SZ/ste)

