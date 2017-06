Holtendorfer Kids stark auf Ostseesand Beim Turnier in Damp belegen die HSV-Kicker den fünften Platz.

Strandfeeling nach einer anstrengenden Fußballsaison. Die Holtendorfer D-Junioren hatten an der Ostsee viel Spaß. © Verein

Holtendorf/Damp. Die Holtendorfer D-Junioren haben die Fußball-Saison, die sie in der Landesklasse Ost auf dem zehnten Platz der Zwölferliga beendet hatten, mit einem Fußball-Ausflug an die Ostsee beendet – beim Beach-Soccer Cup 2017 in Damp. Auf einem eigenen Strandabschnitt in bester Lage und mit herrlichem Blick über die Ostsee fand das Beach-Soccer Turnier statt. In der Altersklasse U13 traten 21 Mannschaften an, darunter 15 Holtendorfer Jungs und Klara. Gespielt wurde auf vielen nebeneinander liegenden Courts im 4:1-System.

Die Holtendorfer Kinder der D1 kämpften sich erfolgreich durch die Vorrunde und behielten alle Chancen auf eine vordere Platzierung. Die Kinder der D2 hatten eine schwere Gruppe erwischt und konnten leider keine Punkte sichern. Aber es wurden alle Plätze ausgespielt, jedes Team absolvierte nach der Gruppenphase noch mindestens drei weitere Spiele.

Die Holtendorfer D1-Mannschaft verlor trotz spielerischer Überlegenheit das Viertelfinale mit 0:2. Die D2 dagegen gewann unter großem Jubel der Zuschauer ihr Gruppenspiel mit 3:0. Am Ende konnte die D1 einen tollen fünften Platz mit nach Hause nehmen; die D2 musste sich mit dem 19. Platz begnügen – allerdings standen Spaß und Spiel im Vordergrund. Neben dem Sportlichen kamen die Holtendorfer auch abseits der Plätze voll auf ihre Kosten. Ob das Feiern auf den Beachpartys, Schwimmen im Meer oder ein Besuch des Fun & Sport-Centers, alles war inklusive. (cp)

