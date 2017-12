Holt sich Dynamo dieses Talent zurück? Marcel Franke hat von klein auf bei den Schwarz-Gelben gespielt. Inzwischen ist er in England unter Vertrag. Schon bald könnte er aber wieder in Dresden sein.

Marcel Franke in der Saison 2012/13, hier im Spiel gegen den VfL Bochum am 8. Dezember 2012. © Archiv: Robert Michael

Im Interview zum Jahresabschluss wollte Uwe Neuhaus den Namen noch nicht nennen. Aber der Dynamo-Trainer bestätigte, dass er weiß, wer als Neuzugang kommt. Nach SZ-Informationen holt der Fußball-Zweitligist einen Dresdner zurück. Marcel Franke, der bei Norwich City in dieser Saison fünfmal in der zweiten englischen Liga zum Einsatz gekommen ist, soll ausgeliehen werden.

Der 24 Jahre alte Verteidiger wäre ein Ersatz für Sören Gonther, der nach einem Kreuzbandriss bis Sommer ausfällt. Auf dieser Position sei man „schon sehr, sehr lange unterbesetzt“ gewesen, sagt Neuhaus – und er erklärt, wieso man trotzdem so lange mit einer Neuverpflichtung gewartet hat: „Wir wollten eine überzeugende Lösung.“ Die ist nun offenbar mit Franke gefunden. Er sei sich „sehr, sehr sicher“, dass der neue Spieler bereits zum Trainingsauftakt am 3. Januar dabei ist. „Wenn die Tinte trocken ist, wie man so schön sagt, werden wir es verkünden.“

Das könnte bereits am Dienstag passieren, sobald der Aufsichtsrat zugestimmt hat. Franke hatte seinen Heimatverein, zu dem ihn die Oma als fünfjährigen Jungen zum Schnuppertraining gebracht hatte, 2013 enttäuscht verlassen. Das Talent aus dem eigenen Nachwuchs war nach einem Spiel und einem Kurzeinsatz in Liga zwei bei Dynamo nicht mehr berücksichtigt worden. Er ging zum Halleschen FC und wechselte nach zwei Jahren zu Greuther Fürth. Für die Franken bestritt er 53 Partien in der zweiten Liga. Im Sommer erhielt er einen Vertrag bis 2020 bei Norwich City. Nun kommt er wohl wieder nach Hause – mindestens für ein halbes Jahr.

Benoten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler in Duisburg:

