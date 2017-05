Kegeln Holt Geringswalde den Pokal? Die Kontrahenten haben in ihren Spielklassen nicht unbedingt überzeugt. Der LWV geht deshalb als Favorit ins Finale.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Nach einer tollen Bezirksligasaison haben die Kegler des LWV Geringswalde auch alle bisherigen Hürden im Pokalwettbewerb des Keglerverbandes Leipzig erfolgreich gemeistert. Vor dem Finalturnier in Bennewitz befindet sich das LWV-Team in einer leichten Favoritenrolle. Die Kontrahenten, der SV Beilrode, Absteiger aus der 1. Kreisliga im Spielbereich Torgau, der Hohburger SV, Absteiger aus der Muldentalliga sowie der Bezirksligasiebte Olympia Leipzig, haben in der zurückliegenden Punktspielsaison nicht gerade geglänzt.

Im bisherigen Pokalwettbewerb haben die Mannschaften mit ihren Viererteams aber überzeugt und sind ins Finalturnier eingezogen. LWV-Mannschaftsleiter Axel Mißbach steht mit den Geringswaldern bereits zum dritten Mal im Jordan-Cup-Finale. Bestes Ergebnis war 2015 Platz zwei. Der LWV kann am Finaltag einen leistungsstarken Vierer auf die Bahnen bringen, wo er mit dem Bezirkseinzelmeistertitel 2015 zugleich seinen größten persönlichen Erfolg feiern konnte. (DA/hma)

zur Startseite