Holperstrecke soll verschwinden Die Straße zwischen Struppen und Naundorf ist in einem schlechten Zustand. Nun gibt es Pläne, das zu ändern.

Die marode Straße zwischen Struppen und Naundorf soll in zwei Abschnitten saniert werden. © Norbert Millauer

Das Thema beschäftigt die Einwohner des Struppener Ortsteils schon lange; besonders die, die Strecke täglich nutzen: die kaputte Straße zwischen Struppen und Naundorf. Nun soll Bewegung in die holprige Angelegenheit kommen. Die so lange herbeigesehnte Sanierung steht an.

Die ersten Informationen präsentierte das Landratsamt zu einer Einwohnerversammlung in Naundorf. Martina Aurisch, die Amtsleiterin für Straßenbau und Verkehr, sprach über Pläne, die Kreisstraße zwischen dem Abzweig Kirchberg und dem Ortseingang von Naundorf grundlegend zu erneuern. Gebaut werden soll in zwei Abschnitten. Der Startschuss für die Straßensanierung soll 2018 erfolgen, sobald das Wetter es zulässt.

Zuerst sollen die ersten etwa 350 Meter der Straße vom Abzweig Kirchberg in Richtung Naundorf komplett erneuert werden. Dazu gehört auch, dass dort die Straße im Bereich des Teichgrunds um etwa 1, 50 Meter angehoben wird. Notwendig ist das, um das Entwässerungssystem der Straße zu verbessern. Gleichzeitig sollen Autofahrer eine bessere Sicht über die Straße bekommen. Für diesen Abschnitt werden derzeit bereits die Unterlagen für die geplante öffentliche Ausschreibung erarbeitet. Der zweite Bauabschnitt, also die nächsten rund 500 Meter der Straße, soll schon parallel zum ersten vorbereitet werden. Martina Aurisch hofft, dass auf diese Weise die komplette Straße ohne Unterbrechung saniert werden kann.

Insgesamt plant der Landkreis etwa acht Monate für die Sanierung der Straße ein. Laut Martina Aurisch ist die Erneuerung nur unter Vollsperrung der Straße möglich. Der Verkehr soll dann über vorhandene ländliche Wege wie den Lottersteig und die Bärensteinstraße umgeleitet werden. Struppens Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU) freut sich, dass endlich etwas passieren soll. Dass die Bauarbeiten jedoch so lange dauern sollen, sieht er kritisch. „Es sollte doch möglich sein, das gut vorzubereiten und dann schnell umzusetzen“, sagte er. Auch die angedachte Umleitung über nicht befestigte Feldwege ist seiner Meinung nach äußerst schwierig – vor allem für den Busverkehr.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben betragen laut Martina Aurisch rund 800 000 Euro. Der Landkreis hat bereits Eigenmittel in Höhe von 160 000 Euro in den Haushalt für 2017 eingestellt. Damit tatsächlich losgebaut werden kann, muss der Freistaat noch Gelder bewilligen, so die Amtsleiterin. Den Fördermittelantrag für den ersten Bauabschnitt wolle man noch im ersten Halbjahr 2017 stellen. Mit der Bewilligung rechnet Martina Aurisch im September 2017. Auf die schon einmal verschobene Sanierung der Kreisstraße zwischen Naundorf und Pötzscha muss wegen fehlender Mittel weiter gewartet werden.

